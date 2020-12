El que faltava per marcar!

Aquesta mateixa setmana en parlava Francisco. Havien marcat Stuani, Sylla, Pablo Moreno, Yoel Bárcenas, Samu Sáiz i Valery, però encara no ho havia fet Nahuel Bustos. Fins ahir a Segòvia, que l'argentí es va estrenar amb dos gols que van donar la classificació per a la següent ronda de la Copa. Sens dubte, una de les dues grans notícies de la nit a La Albuera.

L'altra seria que sense molts dels teòrics titulars dels darrers partits, l'equip va donar la cara. I no es pot considerar que fos la unitat B, entre altres coses perquè aquest any el tècnic ha hagut de fer sevir tothom i per tant costa trobar cartell de no titular per algun jugador, tot i que algun cas puntual hi hauria.

I en aquest equip sense els últims titulars, de nou els joves del filial, que segueixen demostrant que es pot i es podrà comptar amb ells, ara i en el futur. Que serà una de les grans notícies de la temporada,passi el que passi amb els resultats.

I ara, tornar a girar pàgina ràpid i pensar de nou en la Lliga i en acabar l'any amb una darrera victòria que faria que un brillant desembre hagués fet oblidar un nefast novembre. Els números així ho dirien i la mostra estaria en la classificació. O sigui que la màxima dolçor dels torrons passa per l'Heliodoro Rodríguez López el proper dilluns.