Houston, tenim un problema

El més important de la roda de premsa feta abans d'ahir per Francisco Rodríguez, per parlar del Sabadell, no van ser precisament les seves opinions sobre el seu primer rival de l'any, sinó la resposta que va donar quan se li va preguntar pels possibles fitxatges d'aquest mercat d'hivern que es va encetar ahir.

Segurament puguin haver passat una mica desapercebudes pel fet d'estar centrats en el matx d'ahir, però les paraules del tècnic són de vital importància.

Francisco va reconèixer, literalment, que havia demanat coses concretes a la Direcció Esportiva, però també va posar al damunt de la taula allò ja conegut, que el club té el límit salarial cobert i que, per tant, per fer alguna incorporació, caldrà que abans hi hagi sortides.

O sigui, la mateixa situació que es va viure en el mercat d'estiu, on diversos jugadors van haver de marxar per poder confeccionar una plantilla al nivell econòmic que ara mateix viu l'entitat.

El que no deixa de sorprendre és que al final del darrer mercat de fitxatges va haver-hi l'arribada a l'accionariat de Marcelo Claure, que aleshores no va servir per reforçar l'equip i que ara, per les paraules del tècnic, sembla que tampoc.

Per cert, Claure va entrar al Girona FC amb la compra d'una part important de les accions de Pere Guardiola, que pel cap baix i a preu de mercat li haurien suposat un ingrés mínim de sis milions d'euros a l'actual president del Consell d'Administració.

Però, malgrat l'arribada d'un i el fer caixa de l'altre, l'únic cert és que fa pocs dies es va presentar un pressupost per a l'actual temporada que ha previst un dèficit de vuit milions d'euros. I això impossibilita, efectivament, que ara l'equip es pugui reforçar tal com voldria l'entrenador, que insistia en la necessitat de fer-ho.

Doncs sembla que hi ha un parell de problemes. Un, que es pugui fer algun fitxatge, prèvia sortida d'algun dels jugadors actuals; i l'altre, que si es fa i s'han de quadrar els números, el relleu pot ser de pel·lícula de terror.