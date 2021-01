«Tenim on escollir i som suficients»

el girona elimina el cadis a la copa. Dos gols de Valery donen el bitllet per als vuitens de final. 1 Nahuel Bustos disputant una pilota ahir a Montilivi. F

2 Cristhian Stuani va reaparèixer ahir després de perdre's els primers partits d'aquest 2021 per lesió. F

3 Yoel Bárcenas desfent-se dels jugadors del Cadis en una acció del partit. F

El Girona de la Copa del Rei és el que vol veure Francisco a la Lliga. El tècnic blanc-i-vermell va acabar «content» del partit que el seu equip va jugar a Montilivi per eliminar als setzens de final un rival de Primera Divisió com ho és el Cadis. Els dos gols de Valery van permetre als gironins seguir avançant cap als vuitens amb «il·lusió perquè ara tenim jugadors suficients i és el moment que tothom estigui al cent per cent». Francisco aplaudia l'estat de forma que van mostrar futbolistes amb pocs minuts com el de l'Escala, que s'ha reincorporat aquest més de gener després de la lesió, el juvenil Arnau, Ramalho o el porter Muric, entre d'altres. Que «només» hi fos Bernardo «respecte a l'onze de Ponferrada» era una gran notícia per al tècnic, ja que «cadascú pot jugar en competició oficial i buscar-se el seu lloc, posant les coses difícils als que juguen a la Lliga».

Ara bé, per més que Francisco i el Girona vulguin aprofitar el moment per «arribar el més lluny possible a la Copa», el tècnic no va passar per alt ni un segon que «la prioritat és la Lliga» i caldrà «aprofitar els beneficis» per al partit de dissabte contra l'Espanyol. Ara només faltarà saber el pròxim rival per als vuitens, que «tant de bo sigui un altre Primera».

«Estem contents perquè és un partit de competició oficial i era important guanyar-lo per nosaltres. Hem eliminat un rival difícil de Primera Divisió amb jugadors que necessitaven agafar minuts i ho han fet de bona manera. És important que cada jugador estigui en el seu estat més òptim com han demostrat durant el partit. N'hi ha que han donat una molt bona ?versió. Ara és el moment ?d'esprémer-los a tots perquè els rivals ens ho posaran molt difícil. Tenim on escollir i cadascú es pot buscar el seu lloc amb competitivitat i honestedat pel benefici de l'equip».

«És fantàstic que marqui. Ja va jugar la primera part del partit contra el Lugo, però va haver de ser subsituït per unes molèsties. Està entrenant bé. Després de la lesió la inactivitat li ha passat facutra, però ja està bé i ara és el moment que tothom es posi al cent per cent pel benefici de l'equip. Els necessitem a tots. Estic molt content pels gols d'en Valery, però també pel treball de l'Arnau. Estic content per tots i no vull deixar-me a ningú. Seria injust no valorar el partit d'algú d'ells. Són beneficis de l'equip de cara al partit de dissabte que és el més important per nosaltres».

«Il·lusiona perquè ara tenim jugadors suficients per a cada competició. Només hi havia Bernardo repetint a l'onze respecte a l'equip que va jugar a Ponferrada. Seguir a la Copa és important perquè tenir minuts de competició oficial va bé a tothom i sobretot guanyant davant d'un equip de Primera Divisió. D'aquesta manera, es posa difícil per al jugador que està jugant a la Lliga. Benvinguts siguin els vuitens de final. No oblidem que la nostra prioritat és la Lliga i és on volem estar bé, però lluitarem a la Copa pel bé de l'equip. Estic content per tots els jugadors. Ibra ara portava temps sense jugar i ha estat bé. Cristóforo igual i no cal parlar de Ramalho, que sembla que hagués jugat tots els partits. També Muric. No m'agradaria deixar-me a ningú perquè és una victòria de tot l'equip».

«Intentarem arribar el més lluny possible a la Copa, ja que hi som. Serà per al bé dels nostres jugadors i així es trobaran millor competint a la Lliga. Si ens toca un rival de Primera sempre és un alicient i tant de bo sigui així, tot i que ens és igual. No jugar amb públic iguala una mica més els partits, com avui -ahir per al lector- contra un rival complicat. El Cadis ha tret un molt bon equip amb jugadors de Primera Divisió que molts d'ells van jugar la setmana passada. Són partits complicats».