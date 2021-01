Pulido Santana. Un àrbitre que sol dur bons resultats

Juan Luis Pulido Santana, del comitè de Las Palmas de Gran Canaria, ha sigut l'àrbitre designat per dirigir el derbi de demà a Montilivi. El col·legiat, de 37 anys i amb la Segona Divisió A com a sostre de la seva carrera, ha xiulat set partits al Girona les temporades 16/17, 19/20 i la present, la 20/21. El record més recent, la victòria per 0-1 amb gol de Mamadou Sylla al camp d'un dels equips favorits a l'ascens, el Leganés de Pep Lluís Martí. Amb ell al camp els blanc-i-vermells només han perdut un cop, el 2-0 que tancava l'última Lliga regular a l'estadi Santo Domingo d'Alcorcón. El balanç general és de quatre victòries, dos empats i una única desfeta. Sempre, a la categoria d'argent. Del videoarbitratge se n'encarregarà Víctor Areces Franco, del comitè asturià.