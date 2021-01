La Copa deixa un molt bon regust

El Girona juga dissabte a Palma un exigent partit de Lliga contra el Mallorca que pot servir per calibrar les opcions de continuar escalant llocs a la classificació. Ho farà ja centrat absolutament a la Lliga i, després, tindrà una setmana neta de partits per encarar el duel a Montilivi contra el Leganés. L'adeu a la Copa permetrà el conjunt de Francisco espaiar molt més els partits que aquestes darreres setmanes i focalitzar, ara sí, tota l'atenció a la competició regular. No obstant això, el camí fet a la Copa ha servit i molt a l'equip. A diferència d'altres temporades en què feia més nosa que servei, enguany la competició del KO ha anat a bé al Girona per tenir rodats molts jugadors -alguns que sortien de lesions- i repartir minuts. Un factor que ha celebrat un Francisco que veu ara com té tota la plantilla disponible, excepte els lesionats Juanpe i Luna i Terrats, amb COVID-19, per encarar la segona volta de la Lliga.

Sense gaire protagonisme a la Lliga, la Copa ha servit perquè homes com Ramalho, Valery o Kebé acumulessin minuts a les cames i demostressin al tècnic que hi pot comptar. També ha servit d'aparador per als joves del filial com Terrats i Arnau Martínez, que s'han guanyat treballar, i qui sap si quelcom més en el cas del migcentre, en dinàmica del primer equip. D'altres prtoagonistes de la Copa 2020-21 han estat el porter Muric, titular tots els partits, i Nahuel Bustos, el davanter de la competició i autor de dos gols a Segòvia a la primera eliminatòria.

El bon paper de Juan Carlos a la Lliga ha relegat Muric a la Copa. El porter kosovar ha estat titular els quatre partits contra Segoviana, Lugo, Cadis i Vila-real. El jugador cedit pel City ha tingut un nivell correcte sense errades clamoroses com la que va fer a la Lliga contra el Fuenlabrada ni tampoc destacades actuacions. L'altre jugador que ha disputat tots el minuts possibles de la Copa ha estat Jonas Ramalho. Relegat a ser el tercer central arran de l'eclosió de Santi Bueno, el basc ha complert a la perfecció a la competició del KO, ja fos al costat de Bernardo o de l'uruguaià. I és que Francisco no ha estalviat esforços a Bueno. El defensa charrúa ha participat en tres dels quatres partits i ha estat el cinquè jugador blanc-i-vermell amb més minuts. Juntament amb Muric i Ramalho, els altres tres homes que han tingut més minuts durant les quatre eliminatòries han estat Ibra Kebé, Nahuel Bustos i Yan Couto. Tots tres, això sí, sense completar tots els partits. Afectat per la COVID-19 una bona colla de dies, el jove migcampista malià ha trobat en la Copa una bona plataforma per acumular minuts i recuperar la forma que tenia a principi de temporada. A més a més, ho ha fet amb notables actuacions. Per la seva banda, Bustos també ha tingut a la Copa les oportunitats que Sylla i Stuani li han negat a la Lliga. Malgrat començar molt fi a Segòvia amb dos gols, els únics fins ara amb la samarreta del Girona, l'argentí no ha tornat a veure més porteria. Això, sí, contra el Cadis va fer una bona assistència a Valery en un dels dos gols de l'alt-empordanès. El brasiler Couto també ha guanyat rodatge i experiència en els quatre partits de Copa.

La Copa també ha servit perquè Francisco pogués veure en acció els joves del planter. El que semblava un recurs d'emergència a Segòvia s'ha acabat convertint en realitat. A l'estadi de La Albuera, Terrats va ser titular i Arnau Martínez va entrar a la segona part. No només per aquell partit, però el migcentre té enamorat Francisco, que ja l'ha integrat en dinàmica del primer equip. El mateix passa amb Arnau. El polivalent defensa ha estat un comodí per al tècnic, que l'ha utilitzat normalment com a lateral esquerre arran de la baixa de Luna per lesió. Encara juvenil, Arnau haparticipat en tots els partits.

Els únics jugadors que no han tingut minuts a la Copa enguany han estat Juan Carlos, Juanpe, Luna i Monchu.