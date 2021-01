Un gol en l'afegit frustra el Girona a Mallorca

El Girona ha encaixat una dolorosa derrota a Palma després de rebre un gol d'Amath al minut 91, en una de les poques errades defensives de l'equip. El davanter local ha aprofitat una bona contra per afusellar Juan Carlos quan semblava que els gironins, com a mínim, treurien un punt del camp d'un dels favorits a l'ascens. Els de Francisco han fet una correcta segona part, errant diverses ocasions, i quan menys patia, ha rebut la cruel sentència.

Com a mínim mirant l'onze, no es pot dir que Francisco no fos ambiciós avui a Palma. Pablo Moreno, Sylla i Stuani, ha situat d'inici, i encara amb Samu Sáiz per darrere en un 4-3-3 que, amb tot, tampoc ha acabat servint per millorar les prestacions ofensives de l'equip. Sense que l'equip patís excessivament (Brian Oliván i Salva Sevilla han tingut les millors ocasions del Mallorca a la primera part, amb major domini local), tampoc s'arribava amb claredat a l'àrea de Reina. I en una de les poques vegades que s'ha aconseguit, en una acció que ha acabat en gol de Pablo Moreno (min. 20) després que el porter local s'empassés la pilota, el davanter estava en fora de joc i el 0-1 no ha pujat al marcador. Molta lluita, molt d'esperit de supervivència, molta pòlvora, però escàs botí. I sovint, mala presa de decisions al mig del camp, impedint que la pilota arribés en condicions a la gent de dalt.

Una mica com dimarts en el partit de Copa amb el Vila-real, el Girona ha millorat a la segona part. Monchu, un parell de cops, Bernardo i Stuani, de cap, i Sylla amb un xut massa tou, han posat problemes a la porteria del Mallorca. En canvi els locals amb prou feines han inquietat, més enllà d'un xut de Sánchez que Juan Carlos ha enviat a corner. El partit s'ha animat al final. A cinc minutsper acabar, Reina ha evitat el 0-1 després d'un potent xut de Sylla que ha rebutjat com ha pogut a corner amb l'espatlla, i just després Bárcenas també ha tingut una bona ocasió. Francisco ha acabat posant Nahuel Bustos al camp per Samu, i quan l'empat semblava que seria el resultat final, ha aparegut Amath per deixar el Girona amb un pam de nas en el primer dels quatre minuts d'afegit.



Fitxa tècnica

Mallorca: Reina; Sastre (Lago Junior, min. 72), Valjent, Raíllo, Brian Oliván, Ruiz de Galarreta, Salva Sevilla (Febas, min. 77), Amath, Antonio Sánchez (M'Boula, min. 70), Dani Rodríguez i Abdón Prats (Cardona, min. 77);

Girona: Juan Carlos, Aday, Bernardo, Santi Bueno, Calavera, Monchu, Cristófora, Samu Sáiz (Nahuel Bustos, min. 87), Pablo Moreno (Bárcenas, min. 64), Sylla i Stuani.

Gol: 1-0, min. 91, Amath;

Àrbitre: Muñiz Ruiz. Va amonestar els locals Sánchez, Valjent i Oliván, i el visitant Monchu;