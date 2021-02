Terrats: «Soc molt jove i aquesta oportunitat la tenen pocs»

Era un dia «especial». No passa gaire sovint que signes el primer contracte professional i la vinculació per tres temporades més amb un club. Ahir li va tocar a Ramon Terrats. Amb només 20 anys, ha seduït cos tècnic i direcció esportiva, que s'han afanyat a renovar-lo fins al 2024 abans que més equips li llancessin l'ham. «És un moment molt important a la meva carrera i un dia molt especial. Fer aquest pas i que sigui aquí al Girona, on em sento com a casa des del primer dia no té preu», deia ahir el barceloní després de l'entrenament.

Terrats no es desvia ni una coma del discurs humil que l'ha dut fins on és ara. «He d'anar a poc a poc perquè sé que soc jove, però tinc molta il·lusió per seguir millorant i treballant pel futur. Soc conscient que no és fàcil que arribi aquesta oportunitat», admet. Terrats té paraules d'agraïment per a tothom. Recorda que la família sempre ha estat al seu costat. «A casa m'han ajudat molt en totes les situacions. Per això no tinc cap pressió ni res d'aquest tipus», confessa. A més a més, es mostra molt agraït de tothom del club. «Des del primer dia tothom s'ha portat bé i m'ha ajudat molt. Vull donar-los les gràcies. Amb l'Àxel Vizuete hem tingut moltes xerrrades sobre pujar i m'ha recordat que calia tenir molt de respecte», revela un Terrats que té clar que ara és moment de «gaudir». «Poder ser on soc amb 20 anys i tenir fitxa del primer equip fins al 2024 és un orgull per mi i la meva família».