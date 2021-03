El Girona repeteix onze per rebre el Lugo a Montilivi

El Girona juga aquesta tarda, a partir d'un quart de set, contra el Lugo a Montilivi obligat a guanyar per mantenir ben viu el somni d'atrapar la sisena plaça i classificar-se així per a la promoció d'ascens. Tot i la relliscada d'ara fa una jornada, quan es va perdre per la mínima a casa amb l'Almeria (0-1), Francisco Rodríguez va acabar força satisfet amb el rendiment dels seus futbolistes i és per això que l'entrenador ha mantingut el mateix onze i, de retruc, aposta per un sistema idèntic.

Jugarà per tant el conjunt blanc-i-vermell amb una defensa de tres homes tot i que un dels pocs centrals de la plantilla, Bernardo Espinosa, està sancionat. El 3-5-2 és l'esquema escollit i no hi ha cap variació respecte l'equip del passat cap de setmana.

L'onze del Girona és el format per Juan Carlos, Yan Couto, Santi Bueno, Juanpe, Gumbau, Aday, Ramon Terrats, Cristóforo, Samu Sáiz, Bárcenas i Stuani.

A la banqueta, al costat del porter suplent Adrián Ortolá, esperen la seva oportunitat Franquesa, Nahuel Bustos, Monchu, Calavera, Sylla, Pablo Moreno, Valery, Luna i Ibrahima Kébé.

De la seva banda, el Lugo jugarà amb Cantero, Xavi Torres, Diego Alende, Juanpe, Carrillo, Canella, El Hacen, "Puma" Rodríguez, Campabadal, Venancio i Appiah