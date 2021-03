Stuani és baixa per un problema a l'adductor que li podria fer perdre més partits

L'absència de Cristhian Stuani és la novetat més destacada a la llista de convocats per al partit d'avui a Las Palmas. Segons va explicar Francisco a la conferència de premsa d'ahir al migdia, el davanter uruguaià va patir un problema a l'adductor mitjà de la cama esquerra durant el partit contra el Lugo. El tècnic va reconèixer que no sap quan podrà tornar a disposar de Stuani, que es podria perdre algun partit més a part del d'avui a Las Palmas. El club va detallar a les xarxes socials que «l'evolució de la lesió determinarà el seu retorn als entrenaments amb el grup».

El Matador de Tala tindrà ara una setmana llarga per recuperar-se abans del pròxim compromís del Girona. L'equip no tornarà a jugar fins d'aquí a deu dies, diumenge que ve (dia 28) a l'estadi de Montilivi a la tarda (16.00) contra l'Albacete. Sense Stuani, Sylla té tots els números per ser la referència ofensiva del Girona avui a Las Palmas.