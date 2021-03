Menéndez::«El Girona és un equip que ataca millor del que defensa»

Instal·lat a la part baixa però motivat per la victòria del passat dilluns contra el Cartagena, l'Albacete arribarà demà a Montilivi decidit a «mantenir el nivell d'intensitat» de l'últim partit. Aquest és el «gran objectiu» que s'ha proposat Ajenandro Menéndez per als seus futbolistes, tot decidit a «donar continuïtat» al que es va veure l'altre dia. El tècnic parlava també del Girona. «És un equip que ataca millor del que defensa. Tenen velocitat en atac, en transició, amb regat i gol. Volen dur els partits al camp del rival. Nosaltres intentarem estar bé defensivament i que el partit no vagi molt cap enrere. Focalitzen molt el seu joc en els futbolistes amb més talent, que són els més ofensius. Haurem de saber llegir el partit i estar més encertats en les fases determinants».