A tres punts del Rayo, abans de visitar Vallecas

La victòria d'avui contra el Ponferradina ha deixat el Girona setè (49), a tres punts del Rayo, que va guanyar divendres a la nit gairebé sobre la botzina a Almeria (0-1). Hi ha, per tant, encara un fil d'esperança d'atrapar les posicions de play-off, però tot passarà per guanyar dissabte a Vallecas (18.15) en un duel a vida o mort.

A més els madrilenys, que tenen 52 punts, disposen d'un roc a la faixa en forma de partit pendent (contra el Mirandés) que disputaran el dia 14 d'abril. En el partit d'anada el Rayo va ser molt superior al Girona a Montilivi però el partit va acabar amb empat a zero. Si els de Francisco guanyen a Vallecas, atraparan provisionalment els madrilenys i li guanyaran l'average, a l'espera del partit pendent del rival.