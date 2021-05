Cop d'autoritat del Girona a Logronyo per refermar el play-off (1-4)

El Girona vol ser equip de play-off. Sap que depèn d'ell mateix i no permetrà que res ni ningú acabi amb el seu somni. Els de Francisco segueixen defensant el seu lloc a la zona de promoció amb una victòria aquesta tarda davant la UD Logronyès (1-4). Han pogut cantar "gol a Las Gaunas", i de quina manera. Arnau Martínez, de 18 anys, no només és un gran central, sinó que també marca gols. El testimoni ha passat del més jove al més veterà perquè el segon i el tercer de penal els ha fet pujar Cristhian Stuani, infal·lible com sempre. Els dos futbolistes han vist porteria gràcies a les centrades de Gerard Gumbau. Juanpe ha sentenciat amb el quart. Caldrà seguir de prop el Rayo-Leganés i l'Sporting, però ningú negarà que els gironins estan fent mèrits per refermar-se. La ratxa ja és de quatre victòries consecutives amb 22 punts dels últims 27. Un cop d'autoritat per fer tremolar els rivals directes.

Definitivament, Francisco ja té una alineació titular. Un onze tipus que ha presentat aquesta tarda a Las Gaunas, idèntic al de la victòria contra el Tenerife (1-0). Després de molt temps, el tècnic ha pogut comptar amb tota la plantilla disponible i ha sortit amb Juan Carlos a la porteria; els centrals Santi Bueno, Juanpe i Arnau; Yan Couto i Franquesa de carrilers; Monchu, Cristóforo i Gumbau al mig del camp; i Bárcenas i Stuani, més avançat, com a referències en atac.

El Girona ha sortit com un senyor equip. Domini de joc, possessió de pilota, presència a camp contrari... Bárcenas ha avisat amb un xut rebutjat pel porter Santamaría en fora de joc. No ha tingut penitència Arnau. Més murri que ningú, el jove central s'ha anticipat per avançar els de Francisco amb un bon cop de cap a centrada de Gumbau d'una falta a Monchu (min. 14). També l'ha tingut Stuani, amb una rematada de cap a fora. De la mateixa manera que Nano Mesa en la rèplica. El davanter de la UD Logronyès s'ha quedat sol davant de Juan Carlos, però el porter gironí ha arribat a temps per tapar-lo i que s'equivoqués amb el xut (min. 24). Els gironins han seguit a la seva, recuperant pilotes al mig del camp. En una centrada de Monchu al segon pal, Stuani no hi ha arribat per poc. Després de picar pedra, l'uruguaià ha estat letal per marcar el segon de cap abans del descans en un córner servit en safata per Gumbau (min. 40).

El partit no podia ser més còmode per als gironins. Després d'una trepitjada de Bobadilla a Stuani dins l'àrea, l'àrbitre Sánchez López ha assenyalat penal a favor del Girona després de revisar el VAR. Com no podia ser d'una altra manera, el charrúa no ha fallat des dels onze metres (min. 57). Era el pla perfecte per als de Francisco, amb una gran actuació de tot el col·lectiu. Tothom estava concentrat a assegurar la victòria. Amb superioritat. Bárcenas ha tingut un xut des de la frontal que s'ha estavellat al pal. Inèdit durant tot el partit, Juan Carlos ha atrapat sense problemes una vaselina de Pacheco. Un altre xut de Vitoria ha sortit fora. El tècnic blanc-i-vermell ha aprofitat per refrescar a l'equip introduint canvis: Luna i Kebé per Franquesa i Gumbau. Abans ja havien sortit Stuani i Bárcenas per Sylla i Bustos. Les coses no podien anar millor. I és que Juanpe ha sentenciat al tram final, engaltat un refús de Santamaría en una acció d'estratègia (min. 84). Ja en l'afegit, Rubén ha marcat un gol anecdòtic per a la UD Logronyès (min. 91).



FITXA TÈCNICA:



UD Logronyès: Santamaría, Medina (Bogusz, min. 46), Álex Pérez, Bobadilla, Iago López, Iñaki (Andoni López, min. 66), Andy, Petcoff (Sierra, min. 46), Pacheco (Vitoria, min. 73), Nano Mesa i Paulino (Rubén, min. 58).

Girona: Juan Carlos, Yan Couto, Santi Bueno, Juanpe, Arnau, Franquesa (Luna, min. 80), Monchu, Cristóforo (Terrats, min. 84), Gumbau (Kebé, min. 80), Bárcenas (Bustos, min. 68) i Stuani (Sylla, min. 68).

Gols: 0-1, min. 14: Arnau; 0-2, Stuani (min. 40); 0-3, min. 57: Stuani, de penal; 0-4, min. 84: Juanpe; 1-4, min. 91: Rubén.

Àrbitre: Sánchez López (c. murcià). Ha amonestat Petcoff, Paulino, Bobadilla, Andoni López (UD Logronyès); Bustos (Girona).

Estadi: Las Gaunas, sense públic.