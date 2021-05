Francisco respira. Per fi. Amb el bitllet pel play-off assegurat, el tècnic andalús ahir es va alliberar per fi de la tensió, del partit a partit i de la pressió de no poder fallar. El míster blanc-i-vermell es va sincerar i va reconèixer que «feia temps» que no sentia una alegria com la d’ahir. Francisco ja té al cap guanya al Cartagena per tancar el curs bé i mirar d’acabar el més amunt possible per teni així el factor local a favor que, en cas, d’empat al final d’una pròrroga, el beneficiaria. Això sí, enguany la cosa ha canviat i el Girona no és el favorit i ahir se’n va encarregar de recordar-ho. «Ens enfrontem a translantàntics».

LA CLASSIFICACIÓ

«Sembla mentida que ens hagi sobrat una jornada. És una gran alegria però controlada. Hem arribat i ara ens queda el millor, el premi. Toca gaudir aquesta nit del que han aconseguit els nanos: les set victòries seguides, el bitllet...Juntament amb el Màlaga som l’equip que més jugadors hem fet servir. Ha estat un any molt complicat i tots hem remat en la mateixa direcció. Era quelcom molt difícil. Ara toca pensar a preparar el partit del Cartagena».

LA FESTA

«És normal. Tal i com ha arribat el gol en un partit molt difícil contra un rival que s’hi jugava la permanència i l’empat li podia anar bé. Ens ha costat generar ocasions de gol i això ha provocat una mica d’angoixa a l’hora de generar perill. Al final ha etat una bogeria de tot l’equip, tècnics, fisios, treballadors i també de la gent des de casa seva. Ho celebrem».

LA POSICIÓ

«Ara ens toca guanyar diumenge al camp del Cartagena i ja veurem com quedem. Cal continuar en la mateixa línia de feina de les últimes setmanes, de compromís i sacrifici per part de tothom al vestidor».

EL GOL

«Ha estat una alegria. Feia molt de temps que no sentia una alegria així. Estava costant molt i l’equip feia un gran esforç sense trobar recompensa. L’Alcorcón refusava totes les jugades i estava molt ben tancat. És una alegria immensa per la classificació i pels set partits consecutius guanyant. Les dinàmiques hi són per treballar-les, ser optimistes i humils».

STUANI

«Stuani i Luna van tenir molèsties i hem entès que era millor esperar i veure l’evolució que tenien. No és cap lesió greu segons les ressonàncies que se’ls han fet. No podem dir que hi siguin segur, però som optimistes perquè arribin i puguin estar disponibles per la primera eliminatòria. Tocarà esperar i veure l’elvució que puguin tenir durant la setmana».

EL MOMENT

«Ja que hi som i hi hem arribat, ara lluitarem per tot. Hi ha equips amb grandíssimes plantilles que hi han estat ficats durant tota la temporada. Nosaltres vam començar amb molts problemes després de la final perduda la temporada passada contra l’Elx. Ens hem anat refent de mica en mica i sumant punts de vegades sense jugar bé. Els nois del filial ens han donat la vida en alguns moments quan no teníem prous efectius. Tot això ha fet que arribéssim tots endollats en aquesta recta final de la temporada. De tota manera, toquem molt de peus a terra. És un premi important ser al play-off, però ja que hi som el lluitarem i posarem les coses difícils als transanlàntics contra els quals ens tocarà enfrontar-nos».