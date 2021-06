Després de més dotze mesos, Montilivi tornarà a tenir públic a les seves graderies. Quan falten tan sols sis hores per a l'inici del primer partit del «play-off» contra l'Almeria (21.00 hores), el Consell Superior d'Esports i el MInisteri de Sanitat han donat el vistiplau perquè l'estadi del Girona pugui rebre aficionats.

Segons ha informat el club a Twitter, fins a 1.500 socis podran accedir a les graderies per donar suport a l'equip. La venda d'entrades es durà a terme en dos trams i comença a partir de dos quarts de quatre, en exclusiva pels abonats. Es destinarà llavors el 90 per cent de l'aforament disponible. Una hora després, arriba el torn per a la venda de les entrades restants, dirigides a tots els socis, siguin o no abonats.

S'han d'adquirir a través de la web del club o l'APP oficial i les entrades arribaran al correu personal del comprador. Els preus oscil·len entre els 10 i 20 euros i, com informa el Girona, són un 50 per cent menors del que en un principi s'havien previst "degut al poc marge de temps amb el que s’ha comunicat al Girona l’obertura de l’estadi al públic".

Les entrades del Gol Nord i Sud valen 10 euros i s'eleven fins als 12,50 si el seient és a la zona de Gol Nord i Sud Lateral. Una localitat de Preferent Superior i Lateral costa 15 euros. En són 16 si es tracta de Preferent Central i 17,50 per a la Preferent Coberta. Puja fins als 20 euros un seient a la Tribuna Alta.

Un cop a l'estadi, el Girona informa que el públic haurà de respectar la franja d'accés assignada. A tots els socis, que s'hauran de desinfectar les mans, se'ls prendrà la temperatura a l'entrar i és obligatori dur una mascareta de tipus FFP2. No es pot menjar a l'estadi i s'ha de respectar el seient assignat.