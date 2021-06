El Consell Superior d’Esports era dilluns l’encarregat d’aixecar la llebre. Era l’instigador d’una proposta ben cridanera, posant al damunt de la taula la possibilitat que el play-off d’ascens a la Primera Divisió es disputés amb públic a les graderies. Les condicions, un 30 per cent de l’aforament o un màxim de 5.000 espectadors per instal·lació. Suficient per engrescar a tothom i per disparar els cinc sentits del Girona, que avui rep l’Almeria i que tenia molt poc marge de maniobra per actuar. El dia d’ahir va ser molt mogut al club, tot esperant una resposta de Sanitat que a mitja nit encara no havia arribat. Per tant, de moment el partit es jugarà a porta tancada, tot i que el Girona tampoc descarta un permís a última hora, a poques hores del duel.

Tenint en compte les noves directrius, encara sense aprovar, l’estadi hauria pogut acollir entre tres i quatre mil espectadors. Seria el retorn del públic a Montilivi, orfe d’aficionats durant més de dotze mesos i amb l’única excepció dels partits del primer equip femení contra el Saragossa i del filial davant l’Europa, que van reunir, cadascun d’ells, al voltant de mig miler de persones. Amb la logística a punt però sense massa temps per dur-la a terme, el Girona es va passar el dia pendent d’un veredicte final. Fins i tot va fer proves al seu portal web tot penjant-hi, durant uns instants, una captura on s’hi podia llegir «L’afició torna a Montilivi» i l’enllaç «Inscriu-te ara pel play-off», que van desaparèixer ben aviat. S’esperava una resposta durant la tarda, per tenir cert marge, però Sanitat no va dir res. Les hores van anar passant i la incertesa a mitjanit es mantenia. El CSD havia posat el caramel però ningú del govern va donar el permís. Caldrà veure si arriba finalment avui i si el Girona hi és a temps per aprofitar-lo.