David Juncà s'ha desvinculat aquesta tarda del Celta de Vigo, club amb el qual encara tenia dos anys més de contracte. El lateral esquerre de Riumors tanca així una etapa de tres temporades al club gallec marcades per les lesions. Juncà, de fet, s'ha passat aquest curs en blanc i, el passat, tan sols va jugar 3 partits. El balanç de l'altempordanès a Vigo ha estata de 24 partits en tres temporades. Format al planter del Barça, Mallorca i Girona, Juncà es va estar quatre temporades al Girona amb el qual va disputar 66 partits fins que l'estiu del 2015 va signar per l'Eibar. El seu nom s'ha relacionat sovint a un possible retorn a Montilivi. Ara, Juncà és lliure per negociar amb el club que vulgui.