Tampoc. El Girona continuarà la temporada que ve a Segona Divisió A després de deixar escapar avui l'oportunitat de pujar a Primera davant un Rayo Vallecano que ha guanyat per 0-2 a Montilivi i ha capgirat l'1-2 aconseguit pels gironins a Vallecas. Com si d'una malastrugança es tractés, el Girona ha tornat a plorar en una final del play-off a l'estadi. Un gol només començar el partit d'Álvaro García i un altre en l'afegit de la primera part de Trejo han liquidat les opcions d'un Girona, nerviós i incòmode, que ha jugat des del minut 55 amb un home més arran de l'expulsió del visitant Velázquez. La història negra de l'equip en la lluita per pujar a Primera a Montilivi continua i s'allarga amb u nou capítol. Als Lugo, Saragossa, Osasuna i Elx s'hi afegeix ara un Rayo que va saber jugar molt bé les seves cartes i es va endur el premi gros.

Una temporada després, el futbol havia donat una segona oportunitat al Girona. L'1-2 de l'anada a Vallecas era un magnífic resultat per rematar la feina a Montilivi, acabar amb l'amarg regust de la temporada passada i celebrar, per fi, el tan destijat ascens a Primera. Era el partit més important de la temporada sí. Un dia per tenir el cap fred, molt de seny i saber gestionar les emocions. La dinàmica i les sensacions convidaven a confiar en el Girona però ahir a Montilivi tothom tenia clar que no seria fàcil. Al contrari. El Rayo, sense res a perdre, sortiria a mossegar d'entrada i calia contenir el ruixat inicial dels madrilenys amb serenor i maduresa. Ben aviat colpejarien els madrilenys. Ni sis minuts van passar perquè, després de dos córners i un parell d'aproximacions, Álvaro García guanyés l'esquena als centrals gironins i superés la sortida de Juan Carlos per dalt per fer el 0-1.

No havia entrat bé el Girona al partit, que veia com el Rayo tornava a estar totalment a l'eliminatòria. Una errada de Juan Carlos davant Andrés Martín, que a punt va estar de costar un gran disgust confirmava que l'equip estava fet un flam. La forta pressió dels madrilenys a la sortida de la pilota deixava sense idees els de Francisco que no trobaven ni Sylla ni Bárcenas. La mobilitat d'Andrés Martín i Álvaro García entre els centrals feia mal a un Girona incòmode i nerviós. Juan Carlos ha hagut d'aparèixer per aturar un xut de Trejo, que havia trobat una autopista (m.35). Els últims de la primera part, els gironins han tingut més la pilota i han generat l'única ocasió clara en una falta penjada a l'olla que Arnau, dins l'àrea ha rematat a mans de Luc Zidane. En l'afegit de la primera part, un contracop d'Álvaro García l'ha finiquitat Trejo per situar un terrible 0-2 al marcador i fer tornar a aparèixer tots els fantasmes.

Francisco ha fet entrar a la mitja part Terrats i Samu Sáiz per Cristóforo i Gumbau per mirar de donar de més possessió i control al mig del camp. Una passada filtrada de Samu Sáiz ha habilitat Bárcenas però el seu xut l'ha atrapat bé Zidane. El Girona ha sortit amb un altre aire a la represa i ha vist, a més a més, com Velázquez veia la segona groga i era expulsat (m.55). Amb mitja hora per endavant, Francisco se l'ha jugat retirant un defensa, Arnau, per fer entrar Stuani i passar a jugar amb una línia de quatre al darrere. Tot i l'avantatge, el Rayo ha adormit el partit i no permetia el Girona trobar un gol que pogués forçar la pròrroga. Sense idees en atac i massa nervis, per atacar un equp en inferioritat, el Girona ha caigut al parany del Rayo i els minuts s'han anat escolant fins al xiulet final gràcies a les múltiples pèrdues de temps dels jugadors visitants. Ni una ocasió per forçar la pròrroga han tingut els de Francisco, que han acabat impotents veient, altre cop, com un rival celebrava l'ascens a la gespa de Montilivi.

Fitxa tècnica

Girona: Juan Carlos, Couto (m.65, Aday), Franquesa (m.75, Luna), Bueno, Juanpe, Arnau (m,59, Stuani), Cristóforo (m.46, Terrats), Gumbau (m.46, Samu Sáiz), Sylla, Monchu i Bárcenas.

Rayo: Luca Zidane, Mario Hernández (m.76, Advíncula), Fran García, Velázquez, Catena, Óscar Valentín (m.84, Mario Suárez), Comesaña, Isi Palazón, Andrés Martín (m.57, Saveljich), Trejo (m.76, Qasmi) i Álvaro García (m.84, Martos).

Gols: 0-1, m.6, Álvaro García; 0.2, m.45+1, Trejo.

Àrbitre: Iglesias Villanueva (Comitè Gallec). Ha amonestat Bárcenas i Junape (Girona) i Trejo i Catena (Rayo). Ha expulsat per doble amonestació Velázquez del Rayo (m.55). VAR: Varón Aceitón (Comitè Balear).

Estadi: Montilivi. Uns 1.500 espectadors.