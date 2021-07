Míchel Sánchez ha pogut treballar avui per primera vegada amb el jugador franquícia del Girona, Cristhian Stuani, que s'ha incorporat als entrenaments aquest matí després de gaudir d'uns dies de permís. Stuani s'ha integrat a la feina juntament amb Pape Maly Diamanka, que ha tornat de la cessió a l'Albacete la temporada passada. Si l'uruguaià ha renovat fins el 2026, el futur del senegalès és menys clar, malgrat que Míchel el coneix molt bé de la seva etapa al Rayo Vallecano, on hi va coincidir com a jugador.