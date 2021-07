Deia Aleix Garcia dies enrere que volia revindicar-se a Montilivi mentre que per a David Juncà el més important és tornar a ser feliç. Està per veure què dirà Nahuel Bustos, l’argentí, tercera incorporació i una altra cara coneguda a Montilivi. Aquesta és ben recent, perquè la darrera temporada ja va vestir de blanc-i-vermell. Cedit pel City, que s’havia rascat la butxaca per pescar-lo de Talleres -quan tenia una llaminera proposta de Boca Juniors-, la seva primera experiència europea va estar marcada per la irregularitat. Sempre a l’ombra de Cristhian Stuani i Mamadou Sylla, els dos màxims golejadors a les ordres de Francisco Rodríguez, va participar en 37 partits però no va atrapar els 1.400 minuts i va marcar 4 gols. La meitat d’ells, en un partit de Copa.

Lligat Bustos, el proper en caure serà Darío Sarmiento. També argentí, i en aquest cas de només 18 anys, es troba ja a Girona a punt per posar-se a treballar a les ordres de Míchel. El City va pagar prop de cinc milions d’euros a l’Estudiantes per aconseguir el fitxatge de l’extrem, que sumarà més efectius en atac. L’oficialitat, ben aviat.