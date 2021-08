Estiu curiós i particular a Girona. Sense estada a Manchester, ni tampoc amb el tradicional Torneig Costa Brava. Res d’això. La Lliga començarà més aviat que mai. El dissabte de la setmana vinent, dia 14, torn per rebre l’Amorebieta amb els primers punts en joc. Abans, l’equip de Míchel engreixa la maquinària tot esperant reforços i també l’anunci d’alguna sortida per alliberar massa salarial. Mentrestant, ha anat caient algun partit i més que s’han de disputar. Els dos propers, aquest mateix cap de setmana i de manera consecutiva. Dissabte visita el Nàstic i l’endemà, diumenge, rep el Barça B. Els últims tests de preparació per confirmar si la millora, reflectida la setmana passada al camp del Costa Brava, és o no una realitat.

Per trencar una mica amb l’habitual rutina, l’equip comença avui una petita concentració a les instal·lacions del PGA Catalunya de Caldes de Malavella. Els 27 futbolistes citats pel cos tècnic que encapçala Míchel viuran a l’hotel Camiral i s’entrenaran a La Vinya, abans de desplaçar-se fins a Tarragona per iniciar el cap de setmana. Ja sense Jonatan Dubasin, que encadena la segona cessió consecutiva aquesta vegada rumb a Logronyo, es comptarà, de la primera plantilla, amb els porters Juan Carlos i Ortolá. També es concentren els defenses Bernardo, Mojica, Juanpe, Juncà i Calavera; els migcampistes Terrats, Samu Sáiz, Aleix Garcia, Valery, Jairo, Diamanka, Gumbau, Sarmiento; i els davanters Stuani, Zeballos, Sylla i Bustos. Més enllà del dorsal 25, el jovent de la base estarà representat per Ibrahima Kebé, Arnau, Gabri, Ureña, Pau Victor, Artero i Ferraresi, aquest últim entrenant amb el Girona tot esperant trobar un equip.