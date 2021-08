LaLliga va confirmar un principi d’acord amb el fons internacional CVC per injectar 2.700 milions d’euros a la competició i als clubs, que li permetrà «mantenir intactes les seves competències esportives i d’organització i de gestió de la comercialització dels drets audiovisuals». La Comissió Delegada de la Lliga va aprovar per unanimitat l’acord, amb 15 vots a favor i cap en contra, que encara s’haurà de ratificar a la pròxima assemblea de clubs, prevista per al pròxim 12 d’agost. Entre els representants de les diferents entitats que van participar en la decisió, hi havia el director general del Girona, Ignasi Mas-Bagà. A l’entitat gironina, la xifra de diners que rebrà li vindrà de perles, ja que precisament aquest estiu s’està veient les dificultats que es troba a l’hora de donar sortida a diferents futbolistes de la primera plantilla. El Girona, com la resta de clubs de la categoria (i també de Primera Divisió), contempla com el mercat està pràcticament aturat. Ningú no vol ser protagonista, però tothom sap que el primer moviment desencadenarà una sèrie d’operacions que faran de les darreres setmanes, un carrusel d’entrades i sortides que capgiraran els vestidors de dalt a baix. El del Girona no serà aliè a tot això. Ara només falta saber qui és el valent que comença a moure peces. Si a l’ajuda de la Lliga s’hi suma l’ampliació de capital, a Montilivi la situació no serà tan caòtica com, sense anar més lluny, l’estiu passat, quan es va gastar part del límit salarial previst per aquest curs i ara no sap com reduir.

Un creixement global

L’operació està «dissenyada per impulsar el creixement global de LaLliga i els seus clubs, continuant la transformació cap a una companyia global d’entreteniment digital i enfortint la competició i transformant l’experiència dels aficionats», va informar LaLliga en un comunicat. «L’operació -afegeix el text- s’executarà mitjançant la creació d’una nova societat en la qual LaLliga aportarà tots els seus negocis, filials i contractes de col·laboració empresarial i en la qual CVC tindrà una participació minoritària de l’aproximadament 10% del capital. La transacció valora LaLliga en 24.250 milions d’euros». El president de LaLliga, Javier Tebas, va assegurar que l’acord amb el fons internacional CVC «revolucionarà el model de gestió dels clubs i farà molt més atractiva la competició», després de la seva aprovació de forma unànime per part de la Comissió Delegada. «Tenim una de les millors competicions de futbol del món amb una repercussió a escala mundial. Hi ha desafiaments a curt termini que cal afrontar de forma urgent i que necessiten una inversió financera important», va afirmar.

El compromís exigeix que s’injectin 2.700 milions d’euros que es concentraran als clubs en un 90%, incloent-hi futbol femení, futbol semi-professional i no professional. L’acord amb CVC Capital Partners, comporta que els clubs de futbol adquireixin un compromís de destinar la inversió que reben a l’impuls del seu propi Pla de Desenvolupament acordat amb LaLliga. Això li permetrà destinar fins el 70% dels recursos a inversions vinculades a infraestructures, desenvolupament internacional, desenvolupament de marca i producte, estratègia de comunicació, pla d’innovació i tecnologia i pla de desenvolupament de continguts en plataformes digitals i xarxes socials, podent disposar de fins a un 15% addicional per a la inscripció de jugadors i l’altre 15% per deute financera, va explicar LaLliga.

Descartat el Trofeu Costa Brava

D’altra banda, el Girona va anunciar que per segon estiu consecutiu no podrà organitzar el Trofeu Costa Brava. El club, això sí, deixa oberta la porta a fer-lo per Nadal. Segons el club, «l’elevat cost de l’organització i les restriccions» fan «inviable» l’edició número 44 del clàssic torneig d’estiu del Girona. La temporada passada tampoc es va poder celebrar per culpa de la situació epidemiològica. L’última edició va ser el 2019 contra el Montpeller (0-1).