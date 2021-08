Té només 18 anys i tota una carrera per davant. De moment, ha complert el primer «somni». El que persegueixen, com ell, tants i tants futbolistes que tenen el salt a Europa com a meta. Darío Sarmiento ha abandonat la seva Argentina natal per créixer ben lluny de casa seva. Ho començarà a fer a Girona, on hi ha aterrat prestat pel Manchester City. De moment, en ben pocs dies ja se n’ha pogut adonar de què s’hi cou aquí. Espera fer un bon any i sobretot «aprendre». Ahir va ser presentat a l’estadi. Roda de premsa curta, respostes breus. Però senzillesa, claredat. Res de tòpics. S’ha trobat un vestidor unit, «compromès» i que també té moltes «ganes» de començar a competir. Admetia quines són les seves mancances, que espera anar eixugant en els propers mesos. I deia sense embuts, que en ben poc temps se n’ha adonat que el futbol, ni que sigui el de Segona Divisió, no té res a veure amb el que havia conegut fins ara.

«Soc un davanter que sol actuar per la banda dreta. A part del gol, em costa una mica el retrocés defensiu, però crec que aquí l’aprendré. En una setmana només que fa que entreno a Girona estic aprenent moltíssim».

«Tots els futbolistes somien quan són petits venir a Europa. És un somni complert per aquesta banda. A en Nahuel (Bustos), l’havia vist jugant a Talleres, però mai hi havia parlat. Ara ja ho he fet i m’ha dit que costa una mica l’adaptació. Estar al seu costat i de la resta de l’equip, sobretot amb els jugadors que són sud-americans, crec que m’ajudarà bastant. Espero adaptar-me ràpid».

«Amb l’entrenador hi vaig parlar quan vaig arribar. Em demana molt que agafi la pilota, que condueixi una mica i que encari i faci l’un contra un amb el meu parell defensiu. Pel que fa la cessió a Girona, ho vaig parlar bastant amb el meu representant. Era una bona idea començar en un club com aquest. Ho veníem parlant ja l’any passat, quan va sortit tot això. Tampoc ho vaig dubtar gaire».

«Sempre m’ha costat i crec que encara em costa molt fer gol. Espero arribar-hi aquí amb més facilitat i també adaptar-me al joc i l’estil d’aquest equip. El nivell és molt bo, clarament».

«Hi ha molt de nivell aquí comparat amb el que he vist fins ara a l’Argentina, en el sentit del joc. Aquest Girona s’assembla més a River que a d’altres equips, perquè intentem jugar la pilota i en això crec que som bastant similars».

«Tinc moltes ganes de començar, al grup se’l veu molt unit, amb ganes que la pilota ja rodi. Aquests partits de pretemporada ens han servit per veure a on som, que som un vestidor molt compromès. Crec que farem un gran torneig i intentarem pujar de categoria».