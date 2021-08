Sempre és un plus jugar a Montilivi i més per partida doble, després d’una dolça estrena a la Lliga amb la victòria contra l’Amorebieta (2-0). El Girona va retrobar-se dissabte passat amb 1.871 aficionats i espera que aquest diumenge en siguin uns quants més -l’aforament és del 30% amb 3.360 espectadors- en el segon partit consecutiu que disputa a l’estadi i que coincideix amb l’inici de la temporada 2021-22. Els de Míchel Sánchez rebran la UD Las Palmas a 2/4 de 8 del vespre amb l’objectiu d’enllaçar el segon triomf seguit com a local, un repte que no se li dona malament si s’agafen de referència els dos últims cursos del retorn a Segona.

Va haver d’esperar fins al novembre però la temporada passada el Girona va jugar dos partits seguits a Montilivi en quatre ocasions. Fins i tot, en va fer tres amb els compromisos que tenia a la Copa del Rei. La llàstima és que a l’estadi no hi havia ni una ànima a causa de les restriccions per frenar la propagació de la Covid-19 i, si fa no fa, tan era jugar a casa com a fora. Així va ser el primer cop que fa afrontar el segon partit consecutiu a Girona. Després d’haver empatat contra Las Palmas (1-1), els gironins van perdre davant el Mallorca (0-1) en un duel que va acabar amb les expulsions de Ramalho amb vermella directa i Sylla amb dues grogues en l’afegit. A partir d’aquí, la cosa va millorar progressivament.

Després de guanyar a la UD Logronyès (2-0), els de Francisco van empatar sense gols amb el Rayo. Traient profit al nou format de la Copa, la primera victòria en el segon partit seguit que disputava a casa va arribar contra el Lugo (2-1). Li va servir per agafar embranzida i guanyar el Cadis de Primera a la Copa (2-0) i l’Espanyol a la Lliga (1-0). Va jugar un tercer partit seguit a Montilivi, però no va poder contra tot un Vila-real que va eliminar-lo de la Copa amb una derrota (0-1). L’últim cop que va tenir un repte similar a casa va ser al març amb una derrota contra l’Almeria (0-1) i un empat amb el Lugo (0-0).

La temporada 2019-20 del descens, quan encara hi havia públic abans que esclatés la pandèmia, no va coincidir en tantes ocasions amb un calendari de dues jornades seguides com a local. Només li va passar en dues ocasions. La primera va ser favorable amb dues victòries consecutives contra el Màlaga (1-0) i el Rayo (3-1), mentre que a l’altra va aixecar-se d’una desfeta contra el Vila-real a la Copa (0-3) amb un empat contra l’Oviedo (1-1) a la Lliga.

Els precedents d’aquests dos darrers anys a Segona diuen que sempre que ha guanyat el primer partit, el Girona ha esgarrapat algun punt en el segon partit seguit que ha jugat a Montilivi. Els de Míchel tenen la possibilitat aquest diumenge de millorar els números contra Las Palmas. Tot passa per fer-se fort a casa.

D’aquí poc més d’un mes es coneixerà el nou escut del Girona que es lluirà a partir de la temporada 2022-23. El club obre demà un nou període de votació entre els socis, que s’allargarà fins al proper 19 de setembre, per seleccionar un dels dos dissenys que l’entitat ha confeccionat expressament en funció del criteri dels seus seguidors. L’objectiu és que el nou escut millori respecte a l’actual amb una versió més simplificada, moderna, que reforci la identitat blanc-i-vermella i que tingui destacada la paraula «Girona».

Després de dur a terme un primer procés de consulta durant el juliol, el Girona ha constatat que l’afició opta per fer desaparèixer la corona. I és que la ponderació d’aquesta en el sondeig ha estat negativa amb un 4,8 sobre 10. Aquest element, per tant, queda descartat del que serà el nou escut. D’altra banda, els socis s’han decantat per mantenir la senyera, el colors blanc-i-vermell, el nom del club i les aigües que representen la ciutat. A més, s’ha observat com la preferència pel color de la circumferència és clarament de color vermell amb un 87% dels vots a favor i només un 13% pel blanc, malgrat que durant bona part de la història gironina hagi estat d’aquest color.

Amb totes les dades que s’han recollit del procés consultiu, el club presentarà als socis dues versions d’escut que s’ajusten a les seves peticions però que alhora tenen dissenys prou diferenciats per tal de poder escollir entre un o altre.

El procés de votació arrenca demà mateix i s’allargarà fins al 19 de setembre, quan es tanqui aquesta segona i definitiva fase. El nou escut serà presentat a la tardor i no es començarà a fer servir de manera oficial fins a la temporada vinent. És a dir, a partir de l’1 de juliol del 2022.

L’escut del Girona ha patit diverses modificacions al llarg dels 91 anys d’història del club. La més significativa va ser en motiu del 75è aniversari, quan va sorgir el disseny que té l’escut actual. Aleshores, es van realitzar canvis destacats com, per exemple, separar la corona de l’escut de la ciutat, incrementar el nombre de franges diagonals o canviar el contorn pel color vermell.

El nou escut es pot votar a partir de demà

Els socis hauran d’escollir finalment entre dos dissenys i ja s’ha decidit que desapareix la corona

t.p. girona