La setmana vinent les principals competicions s’aturaran per la disputa de partits internacionals de seleccions. Com és habitual, no ho farà, però, la Segona A, que perdrà alguns dels seus jugadors destacats per a la quarta jornada. En aquest sentit, el Girona no podrà comptar amb Arnau pel duel contra l’Sporting del divendres 3 de setembre però el conjunt asturià tindrà també una baixa sensible: la del referent ofensiu Uros Djurdjevic. El davanter ha estat convocat per Montenegro per als partits contra Turquia, Països Baixos i Letònia, que podrien fer-li perdre fins i tot un altre partit.