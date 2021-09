Juan Carlos ha comparegut aquest migdia en roda de premsa per valorar la situació que travessa l'equip després de tres derrotes consecutives. El Girona rep dissabte el Valladolid, un "clar aspirant a l'ascens", a Montilivi (21 h), però el porter confia reivindicar-se.

Tres derrotes seguides

"Quan un perd està fastiguejat, però s'ha de seguir treballant. Començant i canviant moltes coses. Tenim un míster nou i estem tractant d'adaptar-nos ràpidament. Té un procés. Hem de ser competitius i tenim ganes que sigui dissabte per reivindicar-nos".

L'equip

"Hem de treballar en el dia a dia i una de les coses que ens ha demanat el míster és paciència i creure en la seva idea. Som conscients que són molts canvis. No és excusa, però porta un procés i l'equip va fent passos endavant."

Gols encaixats

"Estem a la jornada 5, mirar números no és el més adequat. Hem de ser conscients que en aquesta categoria és important ser sòlids. El míster insisteix molt a viatjar junts. Tots ataquem i tots defensem, ens hem de moure units I junts."

En zona de descens

"La temporada és llarga. És important ser regulars I seguir treballant, no abaixar la guàrdia. Estem en un procés de canvis. És veritat que gran part del bloc s'ha mantingut, la sort que ha tornat Borja, però el canvi d'entrenador porta un procés d'adaptació."

Perdre dos ascensos

"No aconseguir l'ascens és dur i sobretot quedar-te a les portes dos anys consecutius. És dur. Però és un esport. Tot I no aconseguir-ho, té molt mèrit jugar dos play-offs en una categoria tan complicada com Segona."

La renovació

"Tant el club com jo estàvem en la mateixa sintonia. Em trobava molt a gust aquí i quan tothom vol una mateixa cosa és fàcil arribar a un acord."

La plantilla

"Tenim el bloc principal dels últims anys. La sortida de Mamadou, que era un jugador diferent, ens ha pogut restar en atac, però tenim joves amb molt talent. Ha vingut gent que ens pot ajudar moltíssim. És normal que hi hagi canvis perquè cada any n'hi ha. Són jugadors que tenen un talent i condicions molt bones, s'ha de tenir paciència amb ells. Estic content i tranquil perquè els veig treballar en el dia a dia. Van avançant i fent passos. Estic segur que ens ajudaran I tirarem tots endavant amb l'ajuda de la nostra gent, que També és molt important."

El partit contra el Valladolid

"Serà un partit molt igualat contra un aspirant clar. Acaba de descendir i el seu objectiu és tornar el més ràpid possible a Primera. Serà difícil, però hem de "tirar d'orgull" per revindicar-nos a casa. A Ponferrada o Màlaga hem notat la pressió rival. Volem donar una alegria a la nostra gent, que la mereixen."

El sistema

"Som i podem ser un equip molt competitiu. Potser no estem tant a prop de la versió que vol el míster, però estem fent passos endavant. Hi ha certs moments que costa canviar mecanismes o actituds dins del camp, però és el que vol el míster. Estem "a tope" i compromesos amb el que els demana. El més important, som sempre a Segona, és el bloc. Que passi el que passi l'equip estigui unit i vagi endavant amb una idea. La idea de Míchel és molt bona i estem 100% amb ell."