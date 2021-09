El fort ruixat que va caure pocs minuts abans de començar no va impedir que Montilivi presentés la millor entrada de la temporada fins ara. El club va informar que 3.534 espectadors van desafiar la pluja i, molt probablement, n’haurien estat uns quants més si no hagués plogut. La xifra és força més alta que les tres anteriors contra l’Amorebieta 1.871, el Las Palmas (2.163) i l’Sporting (2.141). En aquest sentit, l’estadi continua amb una capacitat màxima limitada al 40% (3.950 entrades, 540 de les quals són per compromisos del club) segons marca el protocol del PROCICAT per a partits de la Lliga de futbol professional.

Al mateix temps que espera que vagin afluixant les restriccions pròximament, el Girona també confia que les entrades en els partits a Montilivi millorin. Sobretot si els resultats també ho fan i la victòria contra el Valladolid (1-0) va ser el primer pas. Mentrestant, el club manté el procés d’assignació de les entrades per als abonats de les últimes jornades. Un sistema que ha generat un bon grapat de crítiques entre els socis, descontents amb el repartiment de les entrades. En aquest sentit, ningú ha informat encara de quants abonats té el Girona aquesta temporada 2021-22. Tampoc l’anterior 2020-21. La darrera xifra oficial d’abonats és del curs 2019-20, el primer a Segona Divisió A d’ençà del descens, en què n’hi havia 9.501. L’esclat de la pandèmia va trastocar-ho tot i el club va haver d’engegar la maquinària per trobar una solució imaginària per compensar els abonats perquè no perdessin la part proporcional d’aquella temporada ni la quota sencera de la passada. De dades recents no n’hi ha, però el que sí que té el club és un perfil de l’abonat. Així ho indica l’informe de gestió de la temporada 2019-20 aprovat en el darrer consell d’administració i publicat recentment al web del club. En aquest sentit, l’informe assegura que el soci tipus del Girona és d’un home d’entre 35 i 55 anys i de Girona ciutat. La segona localitat amb més abonats és Salt i, la tercera, Banyoles.

Diumenge passat es va tancar el termini per als abonats per triar el nou escut de l’entitat. La campanya de renovació de l’escut s’emmarca en el procés de modernització que ha engegat el club d’ençà de fa uns anys. En aquest sentit, l’informe anual de 2020 posa l’accent en la «transformació» de la massa social de l’entitat. I és que la mitjana de l’edat del soci era el 2017 de 45 anys, mentre que el 2020 ha passat a ser de 37. Al mateix temps, un altre aspecte remarcable d’aquesta evolució és l’augment del públic femení, que ha passat de ser el 15% a gairebé un 20% també en un període de tres anys.

Les xarxes socials

L’any que ve es publicarà el nou informe de gestió relatiu a la temporada 2020-21. Entre els molts punts que toca l’actual hi ha el seguiment del club als perfils que té a diferents xarxes socials. El Girona comptava amb més de 620.000 seguidors entre totes les xarxes socials (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube i Tik Tok). La xifra ha augmentat en aquests mesos. De fet, a Instagram el club ja té 262.402 seguidors a Twitter, 183.000 a Instagram, 156.000 a Facebook i 9.350 subscriptors a Youtube. El creixement respecte al 2017 és realment destacable, sobretot a Instagram i Tik Tok. Així, el Girona ha guanyat en tres anys gairebé 30.000 seguidors a Instagram. El club té molt present la interacció amb els aficionats i d’aquí ve la potenciació de les xarxes socials. La figura del Fan Engagement Manager és qui possibilita la interacció amb el soci i qui treballa per a arribar a més públics a través de publicacions i activacions a totes les xarxes socials.