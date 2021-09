Míchel Sánchez va acceptar el repte de dirigir el Girona amb un munt d’objectius a la motxilla. Un d’ells, el de fer de la pilota la millor amiga de l’equip. Tenir-la com a arma per fer mal s’havia de convertir en una premissa i així ho ha intentat inculcar als seus jugadors durant els primers mesos de la seva aventura. Després de perdre a Màlaga i d’encaixar la tercera derrota consecutiva, en una entrevista en aquest mateix diari el tècnic reconeixia que «he llegit que la possessió no ens serveix per a res i tenen raó perquè som un dels equips que més juguen a camp rival però això no ens arriba per guanyar. Me’n responsabilitzo, hem de canviar el ritme». Ni de bon tros farà net o apostarà per una altra idea; retocs, pinzellades i un enfocament un xic diferent, però la idea de monopolitzar la pilota es manté i així ha sigut durant les sis primeres jornades del campionat. Amb o sense bons resultats. Així s’explica que, ara mateix, el Girona és un dels conjunts que més passades fa de tota la categoria. Aprofitar-ho per fer mal és el que demana Míchel.

D’estils de joc a Montilivi se n’han vist uns quants. L’actual decideix canviar una mica amb el que oferia Francisco aquesta última temporada. Aposta absoluta per tenir la pilota i moure-la amb criteri, tot buscant el forat per fer mal. Així ho intenta l’equip, que fa anar de bòlit el comptador de passades durant aquests primers partits. Després de guanyar l’Amorebieta (2-0) i el Valladolid (1-0); d’empatar amb el Las Palmas (0-0) i de perdre contra el Ponferradina (2-1), Sporting (1-2) i Màlaga (2-0) els gironins acumulen 2.833 passades. Una xifra considerable perquè només dos equips en sumen més. L’Osca encapçala aquesta classificació amb 2.978, just per davant del filial de la Reial Societat, que en té 2.944. N’ha fet un miler més, per exemple, que el Fuenlabrada (1.665), el Lugo (1.752) o l’Oviedo (1.883), proper rival dels blanc-i-vermells aquest diumenge a la Lliga. Es compten totes les passades. Siguin bones o dolentes, hagin arribat o no al seu destí. Però és que fins i tot comptant-ne només les que acaben bé, els gironins també són dels més ben ubicats. De les 2.833, en són bones 2.538.

No és per tant gens d’estranyar que a títol individual, alguns dels jugadors que més passades fan de tota la Segona Divisió formin part de l’actual plantilla del Girona. Dos d’ells són centrals. Juanpe Ramírez en suma 439 i és el segon futbolista que més passa la pilota de la Lliga, només superat per Arambarri, de la Reial Societat B (489). L’altre és Bernardo Espinosa, quart del campionat en aquesta faceta amb 416. El top10 encara guarda un espai més. És Aleix Garcia, setè, que n’ha realitzat 386. El d’Ulldecona és l’únic migcampista de la plantilla que fins ara ha participat en totes les jornades i sempre com a titular, encara que Míchel l’ha substituït en dues ocasions: el dia del debut amb l’Amorebieta i també al camp del Màlaga.