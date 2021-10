El Girona sortirà avui cap a Galícia i ho farà, si no hi ha cap imprevist a l’entrenament d’avui, amb la novetat a la llista de convocats de Pablo Moreno. El jove davanter andalús ha seguit les darreres setmanes un pla específic per posar-se al màxim nivell físic. Encara amb manca de ritme de competició, Míchel veu en Pablo Moreno l’alternativa més semblant a Mamadou Sylla després de l’adeu del vallesà. «Està a punt per competir i ajudar-nos. Té energia i capacitat d’anar a l’espai. A més a més, pot anar als espais i té definició. Sempre ha marcat molts gols en categories inferiors i ara ho ha de demostrar en futbol professional», deia.

En aquest sentit, Míchel recorda que Moreno hauria d’aportar solucions que oferia Sylla. «Pot jugar de fora cap a dins, de segon punta, acompanyant d'un referent, en els tres llocs de la mitja punta. Sense Sylla no tenim cap jugador que pugui actuar a les tres posicions d’atac i ell pot fer-ho», argumentava.

Moreno, de 19 anys, només ha jugat fins ara un quart d’hora en la derrota al camp del Màlaga (2-0). El Lugo-Girona es jugarà demà a les 4 de la tarda i es podrà seguir per Movistar LaLiga.