El Girona té demà segurament el partit més important de la temporada. No pas perquè, com diu el tòpic, sigui el pròxim, que també, sinó més aviat perquè és contra un rival directe ara per ara i contra el qual no es pot fallar. Un mal pas dels gironins a Lugo els enfonsaria encara més en zona de descens, enterboliria l’entorn i faria que els nervis comencessin a circular per Montilivi. Míchel és conscient de la situació en què es troba l’equip i no se n’amaga. «Cal afrontar-la», diu convençut que el Girona reaccionarà i sortirà de baix. El madrileny té clar que no sortirà d’un dia per l’altre d’aquesta situació, sinó que ho farà a còpia de treball i esforç dels jugadors perquè arribin les victòries.

LES SENSACIONS

«La plantilla està bé. La realitat és diferent de la que ens pensàvem que seria però és el que tenim i ho hem d’encarar. Tenim la sensació que la capgirarem i serem un equip molt més competitiu».

LA LLUITA PER BAIX

«Que ningú es doni per pujat i que ningú es pensi que estarem a baix lluitant per no baixar durant l’any. Això és molt llarg. Vaig dir als jugadors que estàvem en una situació fotuda i em feia molta ràbia, però l’encaro. Estem en dificultats. Els 8 punts en 8 partits són un bagatge pobre i vull guanyar el pròxim partit a Lugo, i després el següent. No descarto res. Després, la Lliga dictarà sentència. La realitat és que, per sortir de baix cal entendre la situació i patir molt. No podem pensar que se solucionarà perquè sí. Això implica guanyar a Lugo. «El Girona ja sortirà»...No. Cal treballar i mentalitzar-se per aconseguir-ho. Estem conscienciats que a Lugo patirem».

L'ESTIL

«Sumar sempre és el més important, independentment del lloc a la classificació. Hi ha una manera de treballar des que som aquí i no la podem canviar de la nit al dia. Em sento incapacitat de fer quelcom que no sé fer. No puc anar en contra dels meus ideals i la meva manera d’entendre el joc. La idea és millorar el que faig. Tenim prou bona plantilla per competir amb la nostra idea, que és la que el club vol. No hi ha dubtes. Els dubtes arriben perquè no generem. Si no hi ha profunditat, l’he de generar canviant jugadors, posicions o el sistema. Això va així. L’estil no. Vull ser un equip protagonista, que tingui la pilota i robi de pressa. No veig que els rivals m’hagin superat per la idea. Ens hem fet mal nosaltres mateixos».

EL LUGO

«El Lugo té molta capacitat per arribar a l’àrea rival i rematada. Exploten el joc directe i acumulen molta gent en les segones jugades. Haurem de tenir molta circulació de la pilota. No tenen gaire possessió però sí que arriba de pressa a l’àrea i amb molts jugadors, perquè tenen profunditat. Compten amb molt de potencial aeri i rematada amb els seus davanters Manu Barreiro, Carrillo, Chris Ramos...».

L'ALMERIA

«A la primera part vam estar a prop del que volem. Sense generar ocasions, però circulant la pilota més de pressa i ens va mancar finalitzar. Vam tenir 10-15 minuts dolents. Vam refer-nos i la sensació de l’1-2 va ser per voler anar massa aviat endavant i no perquè el rival ens superés. Sóc el primer i màxim responsable del qual passa al camp. He de posar la primera pedra, fer-los millors i ho estic intentant».

EL GOL

«Ha de ser l’equip el que faci ocasions. L’altre dia vaig demanar que fessin un pas endavant en estratègia i va anar molt bé. L’Aleix va servir les faltes molt millor. Tenim Borja, Samu, Aleix, Ureña, Valery... Tots han de fer un pas endavant. No pot ser que els números d’aquests jugadors siguin pobres quant a finalització. Podem jugar amb dos davanters, però el que m’importa és estar equilibrats. La contundència es pot entrenar. Hi ha jugadors que tenen un do especial i això val diners. Sí que es pot treballar tenir més presència a l’àrea. El rendiment en zona 3 no és bo. Hem fet només 6 gols en 8 partits. La dificultat és com estem atacant, que no ho fem bé».

ERRADES INDIVIDUALS

«La presa de decisions i el posicionament el podem treballar. En l’execució no. Si no dono una solució a Bernardo perquè jugui en curt amb Juanpe i ell pugui passar al lateral, els genero un problema. Ataquem onze jugadors i en defensem onze. Necessitem que tot l’equip faci de tot. Viatgem junts, com vam dir fa uns dies».

LA POSSESSIÓ

«Tenir la possessió no vol dir tenir el control del partit. A la primera part al camp de l’Oviedo vam tenir la possessió però ells tenien el partit controlat i ens van generar tres o quatre oportunitats de gol força clares. Hem de tenir el control de la pilota i del partit. Hem treballat on tenir-la per poder arribar abans a l’àrea rival i també en evitar passades innecessàries que puguin originar pèrdues».