El porter Juan Carlos ha comparegut aquest migdia en roda de premsa per valorar el delicat moment que travessa el Girona. Els de Míchel Sánchez ocupen les posicions de descens amb només 8 punts en 9 jornades, però el de Guadalajara assegura que "estem a mort amb el míster". La visita de l'Osca aquest dissabte a Montilivi (16 h) és una "nova oportunitat" per als gironins i confia "fer un pas endavant" amb el suport de l'afició ara que Montilivi pot acollir el 100% de la seva capacitat.

EL MOMENT

"A ningú li agrada perdre. Tots volem guanyar i ser el màxim competitius possible. Ens està costant arrancar aquesta temporada, però hem de ser responsables i assumir-ho amb naturalitat. Som conscients que tots hem de rendir millor i donar un pas endavant com a equip. Dissabte tenim una nova oportunitat i confio aconseguir la victòria".

QUÈ LI FALTA A L'EQUIP?

"Per defensar i atacar hem de fer-ho com a equip, en bloc. No estem donant els números i resultats que ens agradarien però hem de afrontar-ho amb responsabilitat. Hem de ser més incisius en atac i smés contundents en defensa. El futbol és un joc en el qual predomina l’aspecte col·lectiu i per això hem de sumar tots a la vegada".

MONTILIVI AL 100%

"És una alegria després de tant de temps sense tenir a la nostra gent. És una bona notícia i esperem que tots els que vinguin a Montilivi disfrutin d’un bon rendiment de l’equip. Volem enganxar-los, que estiguin amb l’equip. Ens ho deixarem tot i seguirem el que ens digui el míster".

L'AFICIÓ

"Hi ha moltes ganes de tornar a l’antiga normalitat, tot i que crec que no ho farem mai. Tenir els camps plens una altra vegada donarà la normalitat al futbol que necessitem. Tant pel jugador com per a l’aficionat és important. Dissabte tenim una oportunitat tant els jugadors com la gent de demostrar que anem amb tot amb aquest projecte i/o viatge que hem iniciat amb el Girona".

LA IDEA DE MÍCHEL

"Quan no surten les coses bé, hi ha dubtes o es qüestiona tot. Estem a mort amb el míster. La seva idea és la que millor s’adapta als jugadors que tenim, sobretot en atac. Intentem plasmar-ho i porta un temps però no hi ha excuses. Hem de ser competitius i aconseguir victòries. Estic segur que com a bloc creixerem i farem un pas endavant. Tenim molts partits seguits i és una opoirtunitat bona per fer una accelerada i veure les coses d’una altra manera. No som millors ni pitjor que ningú. A llarg termini la competició ens posarà on mereixem".

LA DEFENSA

"No és que em sorprengui. Són circumstàncies de la competició. El futbol és molt físic i tàcitic i ara, ja no depèn tant del talent. Si guanyes duels, tant ofensius com defensius, estàs més a prop dels tres punts. Hem de millorar-ho i créixer com a equip. Hem d’anar declinant a poc a poc la balança cap al nostre costat".

LA MILLORA

"El futbol són duels, tant físics com amb pilota, ofensius i defensius... Hem de fer un pas endavant amb això. Se suposa que som un equip bo amb pilota. És un acte de responsabilitat que hem de fer tots com a equip i també els 11 que surten al camp han de posar el seu granet de sorra per sumar".

EL DESCENS

"Hem de ser conscients de la situació en la qual ens trobem, però no ha de fer-nos obsessionar ni veure el got mig buit. La temporada és molt llarga, hem de tractar de fer les coses bé des de ja -no avui, sinó ahir. En la competició sempre es tracta de guanyar. Hem de revertir la situació el més aviat possible perquè l’esforç en el dia a dia es vegi recompensat amb les victòries. Quan se sumen punts, tot es veu més senzill. Necessitem aconseguir guanyar i per això hem de ser responsables i exigir-nos el 100%. El 99% no ens dona en aquesta categoria".

L'OSCA

"És un equip que acaba de baixar i vol tornar per la via ràpida a Primera. Serà complicat. És un equip intens amb jugadors al mig del camp força bons. Al final són un equip com tots els de la categoria. Els respectem al màxim, creiem que ens exigiran, però més que d’ells hem de preocupar-nos del que hem de fer nosaltres. Haurem de contrarestar-los perquè són bons però el primer som nosaltres i hem de ser ambiciosos amb el que volem".