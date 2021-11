S’ho deixa tot pel Girona, encara que ara li toqui ser suplent. Cristhian Stuani n’ha tingut prou amb 11 minuts al damunt del terreny de joc per remuntar el partit contra el cuer Alcorcón (3-1). Els de Míchel Sánchez s’havien complicat la vida, encaixant un gol de Gorosito en els primers 30 minuts de joc, però el killer uruguaià s’ha tret un hat-trick del no-res per donar la victòria als de Montilivi i acabar el primer terç de Lliga amb bones sensacions i fora del descens, malgrat les baixes, tal com demanava el tècnic.

Obligat a introduir canvis a l’onze per les baixes que arrossegava l’equip, Míchel ha fet sortir d’inici a Pablo Moreno, Baena i Valery per Samu Sáiz, Borja García i Jairo. Ha agraït el Girona la presència de l’extrem cedit pel Vila-real, acaparant tot el protagonisme en la zona de perill. L’Alcorcón, però, s’ha presentat a Montilivi amb ganes de mossegar i una pressió alta. Encara que les ocasions més clares eren per al conjunt blanc-i-vermell. Un cacau de Baena des de la frontal ha sortit fora, així com un control de Terrats a dins l’àrea que no li ha acabat de sortir bé o una rematada de Pablo Moreno que ha topat amb la defensa. Aleix també ha tingut un tret que ha hagut de desviar el porter Dani Jiménez.

Se sentia còmode el Girona quan Gorosito l’ha sorprès amb el 0-1 arran d’un córner (min. 30). Li ha perdut la pista al partit, quedant-se sense idees, tocat, i donant peu noves accions perilloses per part de l’Alcorcón. La situació s’havia de capgirar per més que costés. És per això que Míchel ha aprofitat el descans per fer entrar Stuani al lloc de Moreno i Kébé al de Terrats. Valery ha tingut l’empat amb una rematada de cap després d’una jugada d’Arnau, però Jiménez ho ha impedit. No ha pogut fer el mateix amb el gol de cap d’Stuani (min. 54), sortint al rescat com sempre. I donant, fins i tot la victòria, després d’aconseguir el hat-trick amb dos cops de cap. Primer en rebre una assistència de Bustos i després d’Arnau amb una centrada (min. 62 i 65). L’uruguaià n’ha tingut prou amb 11 minuts per salvar el Girona. Amb tot de cara, Míchel ha fet debutar Artero.

FITXA TÈCNICA

Girona: Juan Carlos, Valery, Bernardo, Santi Bueno, Juanpe, Arnau (Calavera, min. 86), Terrats (Kébé, min. 46), Aleix García, Pablo Moreno (Stuani, min. 46), Baena (Juncà, min. 94) i Bustos (Artero, min. 73).

Alcorcón: Dani Jiménez, David Fernández, Nico Gorosito, Fornies (Hugo Fraile, min. 71), Laure, Arribas (Lucho, min. 85), Aguilera (Bellvís, min. 71), Zarfino (Moyano, min. 71), Juan Hernández, Asencio (Al Badaoui, min. 52) i Juanma.

Gols: 0-1, min. 30: Nico Gorosito; 1-1, min. 54: Stuani; 2-1, min. 62: Stuani; 3-1, min. 65: Stuani.

Àrbitre: Sánchez López (comitè murcià). Ha amonestat Stuani (Girona); Aguilera, Hugo Fraile, Lucho (Alcorcón).

Estadi: Montilivi, 4.419 espectadors.