Després de com van posar-se les coses, Míchel Sánchez pot estar prou content. El tècnic del Girona va aconseguir ahir un dels objectius que es marcava per al primer terç de competició: sortir del descens. En vol més, però, i, per això, demana «un pas endavant» als seus jugadors «per estar el més amunt» possible al final de temporada. Espera que la primera part del partit contra l’Alcorcón (3-1) no es repeteixi i que els gironins segueixin millorant en atac com ho van fer en la segona a partir de l’entrada d’Ibrahima Kébé i Cristhian Stuani, autor del hat-trick. «Ha estat espectacular. Stuani ens ha guanyat el partit com ha fet tota la vida amb una exhibició de com es remata de cap. A més, els centrals s’han exposat i han proposat més, que era el que els hem demanat al descans», va dir.

Per a ell, el partit es resumia de manera «fàcil». «A la primera part hem estat freds com el temps. No ens hem posat al partit en cap moment. Passàvem la pilota sense risc i poca agressivitat, al contrari dels últims partits. Les entrades d’Ibra i Stuani ens han fet estar a un nivell altíssim, donant la volta al marcador per primer cop», va explicar.

Les baixes van portar-lo a fer canvis en l’onze, donant la titulariat a Valery, Pablo Moreno i Baena. «És un noi que entrena molt bé. Sabíem que físicament aguantaria i hem apostat per ell perquè David (Juncà) venia d’un procés de lesió. Per mi ha fet un treball excepcional», va dir sobre el de l’Escala. A més a més, va fer debutar el migcampista bisbalenc Ricard Artero: «Necessitem seguir tirant dels nanos de la base. Artero fet un gran partit. Les baixes cada vegada es notaran menys si l’equip entrena com ho fa. Estem orgullosos del treball diari perquè tots entrenen i responen bé. Tots són importants i tots tindran el seu moment de glòria».

D’altra banda, Míchel perd Stuani, l’heroi dels darrers tres partits, per visitar dilluns el Tenerife perquè va veure la cinquena groga. «El més important és que tingui continuïtat i que cap entrebanc faci que pugui perdre’s dos o tres partits. Ha entrenat menys amb el grup i no volem exigir-li el 200% si després podem perdre’l. Cada vegada es troba millor i pot aportar-nos tant des de la banqueta com des de l’inici. Per l’experiència que té és increïble. Espero que descansi dilluns i el puguem tenir pel pròxim partit en el seu millor moment». També té molts números de caure de la convocatòria Ramon Terrats, que va jugar amb molèsties i avui li faran proves per saber l’abast de la lesió. «Hem d’anar partit a partit i veure la resposta de l’equip. No hem tingut l’inici somiat i el superem amb un aprovat just perquè no estem en una situació crítica però volem aspirar a tot, se’ns ha d’exigir», va assegurar.