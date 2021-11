Després que Míchel deixés clar com n'és d'important Samu Sáiz per al Girona, el tècnic li ha donat la titularitat aquesta tarda contra el Cartagena (16 h). El madrileny torna a l'onze després de complir dos partits de sanció per l'autoexpulsió al camp del Fuenlabrada. També ho farà Cristhian Stuani, el màxim golejador de l'equip. Últimament, l'uruguaià apareixia en la segona part -no va viatjar a Tenerife per acumulació de targetes- i que hi sigui d'inici és tota una declaració d'intencions. En conseqüència, Calavera i Bustos seran a la banqueta.

Aquest és l'onze del Girona: Juan Carlos, Valery, Bernardo, Santi Bueno, Juanpe, Jairo, Kébé, Aleix Garcia, Baena, Samu Sáiz i Stuani.