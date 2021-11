El Girona fa temps que treballa per ser molt més que un equip de futbol professional. Té cura dels fonaments, la seva estructura. Que tots els camins portin cap al màxim rendiment per triomfar a l’elit en un futur, que tant pot ser a curt com a llarg termini. I això passa per tenir una base potent. Enguany es compleixen quatre temporades des que el club va fer un pas més obrint l’acadèmia d’esportistes Les Hortes, la residència situada als Maristes per a joves jugadors que va començar a funcionar l’octubre del 2018. Aquell mateix any es van estrenar les instal·lacions de La Vinya al PGA Catalunya, on s’està a punt de tancar la renovació per seguir-hi entrenant mentre no es tingui l’esperada Ciutat Esportiva. Els gironins compten amb una infrastructura de primer nivell, sense tenir res a envejar a grans entitats com el Barça o l’Espanyol. Sobretot, pel que fa a la formació.

Els seus equips destaquen amb el juvenil A lluitant per ser a dalt a la Divisió d’Honor, el juvenil B líder intractable de la Lliga Nacional o el cadet A amb un bon paper a la Divisió d’Honor, entre d’altres. Per no parlar del filial, que el curs passat va quedar-se a les portes de l’ascens i enguany es troba aspirant a tot a la Tercera RFEF. Però d’on surten totes aquestes bones xifres? El Girona va apostar fort per captar joves talents d’arreu del món, a part dels que hi ha a la província. Els dona acollida a Les Hortes, on hi viuen uns 40 nois d’entre 15 i 19 anys que, a banda de créixer com a jugadors per intentar fer fortuna en el futbol, estan escolaritzats molts d’ells als Maristes i compten amb un pla d’estudis adaptat a les seves necessitats.

El major èxit del projecte de Les Hortes, un dels més ambiciosos del Girona, és que els nois puguin arribar tard o d’hora al primer equip. Un total de set futbolistes han tingut l’oportunitat de debutar des del 2018 fins ara. El cas més destacat és el d’Arnau Martínez. El defensa de Premià de Dalt, de 18 anys, no només s’ha convertit en un fix a l’onze titular blanc-i-vermell, ja sigui com a central o com a lateral dret, sinó que alhora ho fa amb la selecció espanyola sub-19. Arnau s’incorpora avui als entrenaments amb el grup, després de brillar en la concentració amb Espanya jugant tots els tres partits de principi a fi, donant una assistència i marcant un gol.

També ho és Ibrahima Kébé. El migcampista, de 21 anys, va deixar el seu Mali natal per triomfar al futbol de la mà dels gironins. Va descobrir-lo Santi Pou, cap de metodologia, assistent a l’àrea esportiva i membre del cos tècnic del Girona, i, des que va arribar, ràpidament va fer-se un lloc al primer equip amb renovació fins al 2024 inclosa. L’ampliació del contracte d’Arnau també és a punt d’arribar.

A part d’Arnau i Kébé, que han aconseguit ser membres de ple dret de la plantilla, hi ha cinc jugadors més que s’han estrenat al primer equip i hi han arribat des de Les Hortes. El primer de tots va ser Àlex Pachón (Las Palmas) en una data que de ben segur mai oblidarà. I és que el seu debut amb el primer equip va ser al partit de Copa del Rei contra el Reial Madrid a Montilivi (1-3), coincidint amb l’última temporada del Girona a Primera Divisió. S’hi afegeixen Adrián Turmo, cedit al Don Benito de la Segona RFEF, on s’ha convertit en una de les grans sensacions com a golejador; i els jugadors del filial que dirigeix Axel Vizuete: Pau Víctor, Eric Monjonell i Gabri Martínez. L’extrem barceloní, de 18 anys, va ser l’últim resident a Les Hortes que va debutar al primer equip. Míchel Sánchez va donar-li l’oportunitat a l’agost contra Las Palmas (0-0) i des d’aleshores ha anat tenint aparicions amb el conjunt blanc-i-vermell. Fins i tot, va ser titular contra el Ponferradina (2-1). Gabri ja supera els 100 minuts amb els gironins.

De moment no han tingut encara l’oportunitat amb el primer equip, tot i que sí hagin fet entrenaments, però hi ha un parell de jugadors més que han fet el salt a categories superiors. Es tracta de Jonathan Dubasin i Ilyas Chaira, cedits a la UD Logronyès i el Costa Brava de la Primera RFEF, respectivament. Tots tenen, o han tingut, una cosa en comú: han dormit a Les Hortes i somien amb jugar amb el primer equip a Montilivi.

