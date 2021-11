La Federació Espanyola de Futbol va fer públiques ahir les designacions per aquesta jornada. L’àrbitre escollit per xiular el partit del Girona a Anoeta contra la Reial Societat B és Hernández Maeso. Nascut a Brussel·les però adscrit al Comitè Extremeny, ha dirgit tres vegades el Girona des que va ascendir a Segona Divisió A. Aquesta temporada encara ha dirigit cap partit als gironins però en la passada ho va fer en tres ocasions. La primera va ser al camp del Saragossa, on el Girona es va deixar igualar un 0-2 en l’afegit amb dos gols polèmics del Saragossa. Amb Hernández Maeso, el Girona també aconseguir esgarrapar un punt de la Nova Creu Alta contra el Sabadell en un dia en què va xiular un penal a favors dels gironins (2-2). L’altre partit que ha arbitrat al Girona va ser el triomf contra el Mirandés el curs passat a Montilivi (1-0).