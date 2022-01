«Tenim clar que la Copa ens ha donat molta energia i rendiment amb els joves i teníem la mateixa intenció. Artero fa una feina fantàstica, però a la Lliga és més difícil que jugui perquè a la seva posició hi ha molts jugadors. La intenció és apostar pels joves independentment dels jugadors que tinguem de baixa. Baena i Stuani són dubtes. Perdem Valery i Jairo i tenim dos jugadors pendents de la Covid. Volem passar i traurem un equip molt i molt competitiu».

RAYO

«Sóc de Vallecas i conec moltíssim el Rayo. Tinc sentiment. La meva família viu allà i per mi és molt especial. Per ells és un partit importantíssim. Segur que vindran amb tot perquè no tenen partit entre setmana. Són la revelació de la Lliga. Ells tenen la pressió, nosaltres la il·lusió».

EL MERCAT

«Estem bé. Sí que és veritat que cerquem reforços i tenim les portes obertes perquè vingui gent a millorar. Tenim molts jugadors i bons. Si ve gent amb experiència i ens ajuda a dalt, perquè Pablo Moreno no ha tingut continuïtat i no ha pogut fer el pas, que el farà, bé. També busquem un migcampista, però ha de millorar molt el que tenim i no és fàcil. Hem de triar bé. L'equip està bé i no em sobra ningú; només ens manca un punt més en atac potser».