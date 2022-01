Des del passat 25 d’octubre contra el Saragossa (1-1) que els aficionats Girona no veien volar punts de Montilivi. Les victòries contra Alcorcón (3-1), Cartagena (2-0), Leganés (3-0), Burgos (3-1) i Fuenlabrada (2-1) havien fet que els de Míchel encadenessin cinc partits consecutius guanyant a casa en lliga. Ahir, però, Manu Barreiro i el Lugo es van encarregar de trencar aquesta ratxa. D’aquesta manera, els blanc-i-vermells no van poder igualar la ratxa de sis victòries consecutives a Montilivi que va fer l’equip en el tram final de la temporada passada.

Sí que iguala la ratxa de partits sense perdre a Montilivi de la temporada passada, amb 6 victòries i un empat. En aquest cas, el registre seria de cinc victòries i dos empats perquè el Girona fa des del 16 d’octubre que no perd com a local en lliga -sí que ho va fer en Copa del Rei contra el Rayo (1-2)-. Aquell dia, els de Míchel van perdre contra l’Osca (1-3) coincidint amb el canvi de sistema que va imposar el tècnic madrileny i que ha donat tants bons fruits a partir de llavors.

Tot i així, els gironins encara estan a tres partits d’igualar el registre de nou partits sense perdre a Montilivi de la temporada 2019-2020, la primera temporada després del pas per Primera Divisió. En aquella ocasió, amb Pep Lluís Martí, primer, i amb Francisco després, l’equip va fer 10 partits seguits sense perdre a casa, amb set victòries i tres empats. Una marca encara lluny de la que es va realitzar en l’any de l’ascens, quan el Girona no va perdre fins al 19 de març, en la jornada 30, a casa -contra el Cadis (1-2)-. El llavors equip entrenat per Pablo Machín va encadenar 15 partits sense perdre a Montilivi, amb 11 victòries i 4 empats. Uns registres espectaculars, però que d’igualar-se portarien a l’equip en una molt bona situació si també acompanyen els resultats a domicili.