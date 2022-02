«L'equip està molt bé. Ara mateix només tenim la baixa de Valery. Els dos pròxims partits ens donaran informació pel nostre objectiu. Portàrem dos terços de competició i com dèiem fa un temps volem arribar a l'últim terç amb possibilitats de tot. Volem guanyar els dos partits per estar en disposició de lluitar per tot. Volem demostrar que som un dels candidats a l'ascens directe. Això implica guanyar aquests dos partits».

EL CALENDARI

«Després d'aquests partits en quedaran 14, però si som sisens a 15 del líder i a 11 de l'ascens directe...... Serà la realitat. Això no vol dir que no hi hagi segona oportunitat en futbol. El Valladolid i l'Eibar són dos rivals que són a 8 o 10 punts i si no aconseguim bons resultats, l'ascens directe s'allunyarà molt. Haurem de pensar del cinquè en avall. Els he preguntat als jugadors. Què mirem a davant o enrere? Jo sempre endavant. Són partits claus, no finals».

LA PLANTILLA

«És molt important tenir tots els jugadors preparats. La gestió està feta. Farà vuit mesos que estem junts, més o menys, i l'ambient és perfecte. Els jugadors saben que és molt difícil per mi triar l'onze. Tots coneixen el nivell dels seus companys. Això és molt bo pel rendiment de tothom. Gestió molt fàcil perquè els veterans estiren el carro i els joves tenen mentalitat brutal. Sóc molt feliç al dia a dia. És una benedicció perquè tenim moltes alternatives i recursos. Fins i tot per canviar el sistema».