Jugar amb el sistema de tres centrals i dos carrilers ha donat molt de fruits al Girona d’ençà que Míchel el va instaurar. L’equip va reaccionar a partir del novembre i, a còpia de bons resultats, s’ha enfilat fins a posicions de play-off d’ascens. Ara bé, demà, el tècnic madrileny haurà de fer un invent perquè Bernardo Espinosa està sancionat per acumulació de targetes. La baixa del colombià deixa el Girona amb només dos centrals purs i obre un ventall de possibilitats que van des de recórrer a Monjonell o Farrés del filial, a canviar de sistema, passant pel recurs de Juncà, Terrats o fins i tot Víctor Sánchez. Una altra i, potser la més fiable depèn de l’estat físic de Valery Fernández. Si el de l’Escala estigués en condicions de ser titular, seria el carriler dret i això faria que Arnau Martínez passés a la dreta.

Míchel té encara l‘entrenament d’aquest matí per acabar de rumiar-se quina alternativa tria. Pel fet de no tenir profunditat de plantilla en aquesta posició, la baixa de Bernardo, o de qualsevol altre central, trasbalsa la idea del tècnic. La darrera, i única, vegada que s’ha trobat en aquesta situació va ser al camp de l’Eibar arran de la sanció a Juanpe. Aquell dia, Míchel va optar per situar Juncà de central esquerrà. La solució no és que funcionés gaire bé perquè el Girona va patir molt per la banda de Juncà que va acabar expulsat i l’equip va perdre 4-2. Terrats ja ha jugat algun cop de central i podria ser una opció contemplable. Jugar-se-la amb Biel Farrés o Monjonell pot ser una altra alternativa. Els joves del filial han complert amb nota quan se’ls ha necessitat i, a més a més, Míchel ha demostrat que no té pas cap mania per jugar-se-la amb els joves. La via de Víctor Sánchez, que podria adaptar-se a la posició de central dretà, dependrà de l’estat físic del jugador. El vallesà va ser baixa a Leganés per culpa d’uns problemes musculars.

Una altra possibilitat seria canviar al sistema i passar a jugar amb línia de quatre al darrere. Això permetria Míchel no haver de fer invents en defensa i, de retruc, faria que guanyés un home més al mig del camp. De fet, el madrileny, fins ara al Girona, sempre havia jugat amb un 4-3-3 als seus equips.

El 5-3-2, o 3-5-2, és un sistema talismà al Girona on històricament els darrers anys ha donat èxits tant amb Pablo Machín com amb Francisco Rodríguez. El sorià comptava amb un fons d’armari de garanties per encarar lesions o sancions. Més complicat ho va tenir Francisco que va perdre Ramalho al gener i va haver d’aguantar la segona volta amb tres centrals i el novell Arnau Martínez. La situació s’ha agreujat aquesta temporada. A l’estiu, des del club es va apostar per situar Arnau de lateral i tancar la plantilla amb només tres centrals (Bernardo, Juanpe i Bueno). Al gener, no es va poder incorporar cap altre central i, a més a més, Calavera va ser cedit a l’Sporting. Això ha fet que tants caps tants barrets i Míchel s’hagi quedat amb tres centrals per a tres llocs amb el més importat de la temporada en joc.