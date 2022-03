Després de la victòria davant la UD Las Palmas (1-3), Míchel considera que "no hem fet un pas de gegant, però hem aconseguit un bon resultat en un camp difícil". Segons el tècnic, els canaris segueixen en la lluita pel play-off.

EL PARTIT

"Las Palmas és un equipàs. Té jugadors d'un alt nivell i és un equip per estar en la lluita. Sabíem que seria difícil, ens han generat situacions de força perill amb les nostres pèrdues. Nosaltres amb la pilota també hem tingut opcions, però no hem gestionat bé l'últim terç del camp. En el penal hem comès un error. El partit estava molt competit, però hem fet un pas endavant. El nostre penal podria haver igualat. No s'ha fet un pas endavant fins a la primera expulsió. Hem fet molt bé les coses, amb tranquil·litat i evitant les contres de Jesé a l'espai. L'expulsió de Raúl Navas fins i tot ens ha anat malament a nosaltres. Las Palmas ha anat endavant, mentre que nosaltres volíem gestionar la pilota sense fer mal. No m'ha agradat l'equip en aquests minuts. Fins a l'1-3 no hem estat cent per cent segurs de la victòria. Les expulsions són fruit dels nervis, era un partit de play-off per als dos i hi ha hagut nervis. Tant Las Palmas com nosaltres som equips que volem jugar".

ELS CANVIS A LA SEGONA PART

"Samu i Iván ens han millorat la posició. Samu té talent entre línies i ha generat situacions de perill, amb una passada de gol. Esperem que es connecti també en la fase defensiva. Ni molt menys. Las Palmas no està fora de la lluita pel play-off perquè aquí cada partit és una guerra. No hem fet un pas de gegant, hem aconseguit un bon resultat en un camp difícil. No considero que Las Palmas s'hagi despenjat de les opcions de fer el play-off".