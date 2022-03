Álex Baena va veure la desena targeta groga de la temporada dissabte en la golejada del Girona a l'Ibiza (5-1) i haurà de complir sanció en el pròxim partit al camp de l'Almeria. Tanmateix, l’andalús va ser convocat per la selecció espanyola sub-21 per primer cop, el que ja feia impossible que jugués a l'Estadi de los Juegos del Mediterráneo. Així, Baena arribarà net de targetes, després d'aquesta convocatòria. Arnau Martínez i Ricard Artero tampoc estaran disponibles per Míchel per jugar a Almeria perquè estan convocats per la selecció sub-19. Per part del conjunt andalús, Ramazani (Bèlgica sub-21) i Sadiq (Nigèria) tampoc hi seran.