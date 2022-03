El Girona visitarà diumenge per desena vegada l’estadi Juegos Mediterráneos i el trobarà amb un aspecte diferent si el compara amb anys anteriors. Amb l’objectiu de convertir-lo en una instal·lació de primer nivell, l’Almeria hi duu a terme una profunda transformació que li canviarà la cara per complet. Per dins i també per fora. A un elevat ritme, les obres ja són visibles en diversos sectors. No només s’hi situaran unes noves oficines i també la construcció d’una sala de premsa semblant a la dels grans clubs de Primera, sinó que també s’està tancant la part exterior de l’estadi amb una mena d’anell que ja ha tapat bona part del fons sud, arribant a la zona de la graderia de Preferent. Actualment, la concessió del Juegos Mediterráneos per part de l’Ajuntament d’Almeria al club és per a 25 anys.