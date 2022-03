Els experts asseguren que, a qualsevol lliga, tot es decideix a les darreres deu jornades. Les experiències viscudes pel Girona en aquesta etapa moderna al futbol professional corroboren que sol ser així. Sense anar més lluny, la temporada passada, els gironins van signar una ratxa de 25 punts de 30 possibles que els va impulsar al play-off quan ben pocs s’ho haurien imaginat. Tampoc ben pocs haurien donat cap duro perquè el Girona se salvés la temporada 2013-14 quan a deu partits pel final era a 6 punts de la permanència. Exemples que demostren la importància d’arribar en plena forma al tram final del campionat per assegurar els objectius. En aquest sentit, el Girona entrarà diumenge a aquest tram de calendari en què té el repte de segellar el bitllet per a la promoció.

Una missió que comença amb 6 punts d’avantatge però que no es presenta gens senzilla. I és que a Míchel se li acumulen els problemes. Si ja sabia que per jugar al camp de l’Almeria no podria disposar de Baena i Artero, convocats amb la selecció sub21 i sub19 respectivament, ni d’Arnau Martínez i Sarmiento, lesionats, ahir el club va confirmar que Valery Fernández i Ibrahima Kébé també tenen problemes físics. Després que divendres passat Míchel ho expliqués, ahir el club va confirmar que l’empordanès té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra i el malià, una al genoll. Això sí, sense especificar cap termini de recuperació, tot i que es podia tractar de diverses setmanes en tots dos casos. Kébé, de moment optarà per un tractament conservador pel seu menisc per evitar passar per la sala d’operacions. Mentrestant, ahir se li va practicar un TAC a Arnau per acotar més el diagnòstic de la lesió que pateix al peu dret.

Les baixes mai són benvingudes però si hi ha una època en què són més delicades és a final de temporada. L’hora de la veritat per a tots els equips i el moment en què hi ha les garrofes en joc. És aquí on la diferència la marquen els clubs amb plantilles àmplies i amb un bon fons d’armari per si hi ha contratemps. Diumenge, el Girona haurà de visitar l’Almeria amb mitja dotzena de baixes confirmades que en podrien ser un parell més si Juanpe i Terrats no es recuperen a temps. De moment, Míchel ja sap que no podrà comptar segur amb Sarmiento, Arnau, Baena, Artero, Valery i Kébé per diumenge. El tècnic confia poder recuperar Terrats, que la setmana passada era positiu per Covid, i estarà pendent de si Juanpe pot estar disponible. L’alta del canari, que es va lesionar l’adductor llarg el dia 8, donaria aire a una rereguarda molt condicionada.

L’hora de Víctor Sánchez?

Les restriccions salarials que patia el Girona a l’estiu va fer que s’apostés per una plantilla curta, i amb efectius limitats en defensa i en atac. Al mercat d’hivern, van arribar Iván Martín i Víctor Sánchez i se’n va anar Calavera, la qual cosa encara va debilitar més la defensa. En aquest sentit, caldrà veure com transcorre la setmana i per quin sistema es decanta Míchel. Forçat per les baixes, el madrileny va tornar a la línia de quatre contra l’Eivissa. Ara, sense Arnau, el tècnic s’ha quedat sense lateral o carriler. Si juga amb línia de quatre, l’únic perfil que s’hi adapta és el de Víctor Sánchez. L’estat físic del vallesà, tanmateix, és una incògnita perquè encara no ha debutat i ve de molt de temps sense jugar. Això sí, Víctor Sánchez podria fer de lateral dret -va jugar-hi molts partits a l’Espanyol- i, si calgués, també de central. Si Míchel al final decideix tornar a la línia de tres centrals i Terrats està en condicions de jugar, les alternatives per fer de carriler serien Iván Martín i Gabri Martínez perquè Víctor Sánchez és un perfil amb menys recorregut.