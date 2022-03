L'entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha estat sancionat amb dos partits per la seva vermella contra l'Eivissa. El tècnic madrileny va ser expulsat a la primera part, després de queixar-se per un penal claríssim sobre Baena que l'àrbitre no va assenyalar. Míchel es perdrà els duels contra l'Almeria i el Màlaga.