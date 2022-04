Deia Míchel després de la derrota a Saragossa de la passada jornada que no hi havia encara «res decidit» ni per dalt ni per darrere. El tècnic es referia tant als llocs d’ascens com als de play-off. Ahir, va quedar clar que tenia raó veient com Valladolid i Almeria empataven (2-2) en un partit vibrant i desaprofitaven l’ensopegada de l’Eibar de divendres contra el Las Palmas (2-2) a Ipurua. Els resultats mantenen els bascos (68) i andalusos (67) primer i segon, amb el Valladolid (66) a tocar. Aquests resultats poden reobrir una porta que semblava tancada des de la setmana passada per al Girona. I és que si els de Míchel són capaços de superar la Reial Societat B demà a Montilivi, se situaran a 6 punts de l’Almeria, amb encara 6 partits per disputar-se (18 punts en joc).

Ball de bastons a Gijón El partit de la jornada es va disputar a Gijón, on l’Sporting i l’Oviedo van dispuar un derbi d’alt voltatge. Un gol en pròpia porteria de Berrocal va donar els tres punts als visitants, que se situen a només un, provisionalment, del Girona. Després del 0-1 final, es va produir una picabaralla en la qual el porter de l’Oviedo Femenías va ser atonyinat per uns quants jugadors de l’Sporting que no havien paït bé la derrota sobre la gespa. Mentrestant, el Màlaga va fer un pas de gegant cap a la salvació gràcies al 0-3 a Leganés. Per últim, l’Alcorcón va perdre a Cartagena i ja és matemàticament de Primera RFEF.