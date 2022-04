Marc Martínez ha sigut la bèstia negra del Girona aquesta tarda al Cartagonova, on tres minuts de desconnexió han estat suficients per a la derrota (3-0). Ja se sap que pocs rivals perdonen a la categoria i el Cartagena no ho ha fet aprofitant dues errades en defensa per posar-se per davant en el marcador amb els gols de Pablo Vázquez i Rubén Castro; i rematar la feina a la represa amb una diana de De Blasis. A tot això i malgrat les baixes que acumulaven, els de Míchel no han renunciat al partit i han dominat conscients que si guanyaven es posarien provisionalment a tres punts de l'ascens directe, però el porter els ho ha impedit amb aturades de mèrit i tampoc han tingut encert.

Per si algú se n'havia oblidat, el Cartagena ha recordat que el camí cap a l'ascens fa pujada. Tenint en compte els seus interessos, els de Míchel han sortit amb les idees força clares a l'inici i fins i tot Arnau ha tingut una ocasió amb un cop de cap al damunt del travesser però dos errors defensius han complicat de valent la cosa. Pablo Vázquez ha avançat els seus amb una rematada de cap a l'escaire impossible per a Juan Carlos (min. 11). El porter tampoc ha pogut fer res per impedir el xut de Rubén Castro poc després (min. 15). El Girona havia regalat dos gols, però no per això s'arronsaria. L'equip ha reaccionat, intentant retallar distàncies, amb nombroses arribades. La més clara l'ha tingut Stuani amb un cacau des de la frontal que Marc Martínez s'ha encarregat de treure amb la punta dels dits. El porter del Cartagena ha resultat impossible de batre amb les seves intervencions. El Girona ha continuat dominant al Cartagonova a la segona part. Aleix Garcia ho ha tingut bé després de rebre una pilota d'Stuani, encara que el d'Ulldecona s'ho ha passat massa i l'ha acabat perdent. També l'hauria pogut tenir Bustos, que ha substituït Víctor Sánchez, però no ha reaccionat a temps. Els de Míchel, n'han tingut un munt sense encert. Se'n penedirien perquè el Cartagena ha convertit la remuntada amb una utopia marcant el tercer obra de De Blasis arran d'un contraatac. I l'ajuda, com no, de Marc Martínez. Al final tot l'esforç ha estat en va. S'haurà de lluitar pel play-off. FITXA TÈCNICA Cartagena: Marc Martínez, Delmas, Alcalá, Pablo Vázquez, Datkovic, De Blasis (Neskes, min. 84), Bodiger (Cristóforo, min. 80), Boateng, Nacho Gil (Cayarga, min. 64), Dauda (Okazaki, min. 84) i Rubén Castro (Ortuño, min. 80). Girona: Juan Carlos, Arnau, Juanpe, Biel Farrés, Juncà, Aleix Garcia, Víctor Sánchez (Bustos, min. 55), Baena (Pol Lozano, min. 67), Iván Martín, Borja García i Stuani (Pablo Moreno, min. 68). Gols: 1-0, min. 11: Pablo Vázquez; 2-0, min. 14: Rubén Castro; 3-0, min. 63: De Blasis. Àrbitre: Milla Alvendiz (comitè andalús). Ha amonestat a Arnau, Baena, Bustos (Girona). Estadi: Cartagonova.