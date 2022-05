El Girona ha fet la feina aquesta tarda davant l'Alcorcón (0-1). Els de Míchel Sánchez han patit més del previst al camp del cuer de Segona amb una victòria per la mínima que els dona tranquil·litat per continuar sent un ferm candidat al play-off. Un gol solitari de Cristhian Stuani ha servit per donar els tres punts als gironins, però podrien haver estat molts més perquè, sorprenentment, l'uruguaià ha fallat dos penals a part que l'equip també ha desaprofitat un bon grapat d'ocasions clares.

Guanyar al Santo Domingo era una obligació. No hi havia cap excusa, tenint en compte els interessos gironins pel play-off i que l'Alcorcón ja ha baixat. Els de Míchel han sortit decidits a buscar la victòria, però han pecat de manca d'encert i el que podria haver sigut un triomf còmode s'ha acabat resolent de manera justa. El porter Jesús ha evitat un cacau creuat de Baena a assistència d'Stuani a l'inici; Juanpe ha topat amb el pal tocant a la creueta; i Stuani ha fallat dos penals -el primer l'ha volgut picar estil Panenka però entre el porter i el travesser no li ha sortit bé i el segon l'ha xutat als núvols directament. El davanter uruguaià, això sí, s'ha redimit obrint la llauna abans del descans amb una rematada de cap impossible per a Jesús. A la segona part, el Girona s'ha mantingut a l'expectativa conscient que encara no hi havia res tancat. L'Alcorcón tot just ha fet el primer avís del partit amb una rematada de Borja Valle a fora. A mesura que avançava el cronòmetre, s'han animat per incrementar la pressió i acabar fent patir el conjunt blanc-i-vermell. FITXA TÈCNICA Alcorcón: Jesús, Víctor García (Calero, min. 45), Carlos Hernández, Rivas, Laure, Valencia (Hugo Fraile, min. 60), Olabe, José Ángel (Moyano, min. 60), Arribas (Apeh, min. 60), Xisco i Borja Valle (Mula, min. 84). Girona: Juan Carlos, Arnau, Santi Bueno, Juanpe, Juncà, Aleix Garcia (Artero, min. 90), Pol Lozano, Iván Martín (Kébé, min. 74), Borja García (Gabri, min. 90), Baena (Samu Saiz, min. 60) i Stuani. Gol: 0-1, min. 40: Stuani. Àrbitre: Gorostegui Fernández-Ortega. Ha amonestat Olabe, José Ángel, Xisco, Borja Valle (Alcorcón); Baena, Pol Lozano, Juan Carlos (Girona). Estadi: Santo Domingo, 951 espectadors.