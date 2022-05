El Girona ha aconseguit aquesta nit el primer objectiu de la temporada, després de classificar-se pel play-off. Aquesta és la valoració de Míchel Sánchez un cop finalitzat el partit a Burgos (0-0):

L'EMPAT

Era el rival més difícil de la categoria a casa, el menys golejat. Ho hem intentat, portant el pes a la primera part, però la realitat és que a mesura que passaven els minuts a la segona pensavem més en defensar la nostra posició. Sabíem el que feien els rivals i necessitavem posar-nos al play-off. Era l'objectiu primordial per poder continuar somiant. Els darrers 15-20 minuts hem patit molts nervist. L'equip ha tingut el temperament per controlar el partit, tot i patir en algunes centrades laterals. Hem aconseguit entrar al play-off, una fita que era molt difícil perquè molts equips han quedat fora. Estem molt contents, però no ens volem aturar i anem a per la següent eliminatòria.

ELS ALTRES DUELS

Sabíem que en qualsevol moment podien canviar els resultats. Quan he vist que s'afegien sis minuts, han sigut els més llargs de tota la temporada. No he escoltat res ni sabia què feia la resta. Només estava preocupat per mantenir la porteria a zero perquè nosaltres depeníem d'això i amb el punt estàvem dins. Si no havíem aconseguit marcar abans contra un rival que es defensa molt bé i se situa bé al bloc mig, havíem de defensar el nostre marcador.

EL PLAY-OFF

Ja penso en dijous. Hem fet una marató de 42 jornades a Segona. Hi ha dos equips que han aconseguit l'èxit total i els altres quatre volem continuar somiant. A partir d'ara és fer net i preparar el partit de dijous. Montilivi ens ha d'ajudar. Necessitem la nostra gent i entre tots hem de generar un ambient espectacular per aquesta eliminatòria.