Diuen que com a casa enlloc, però el Girona és una rara avis amb potes i, com no podia ser d’una altra manera, li agrada portar la contrària. Especialista amb majúscules a l’hora de jugar les promocions per pujar a Primera, però encara sense haver aconseguit el premi gros, en aquesta mena de partits l’equip se’n surt bastant millor a domicili que no pas a Montilivi. L’escalf de l’afició no li acaba de provar i els resultats solen ser més bons a fora. Un context que li pot ser favorable en aquest últim capítol de temporada, quan necessita imposar-se al camp del Tenerife per pujar de categoria perquè qualsevol altre resultat no li servirà per cap altra cosa que veure, una vegada més i des de la gespa, com el rival de torn és el que ho celebra.

Des del 2013, quan amb Rubi al capdavant la institució va estrenar-se en un play-off per pujar tal i com el coneixem avui dia, el Girona ha jugat deu partits a fora en aquesta mena d’eliminatòries. No en són pas pocs. El balanç és positiu, tenint en compte la teòrica dificultat de competir davant una afició que no és la teva. Els gironins hi han guanyat més vegades de les que han hagut de lamentar alguna derrota. El 2015, clara victòria a Saragossa (0-3) que després seria neutralitzada a la tornada. El 2020, torn per imposar-se al camp de l’Almeria (1-2), el 2021 per fer-ho a Vallecas (1-2) i fins fa quatre dies triomf heroic a Eibar (0-2). Quatre victòries a fora per tres derrotes: 3-0 a Almeria (2013), 2-1 a Còrdova (2016) i 2-1 a Pamplona (2-1). Completa aquest balanç a domicili un total de tres empats: 1-1 a Alcorcón (2013), 0-0 amb l’Elx (2020) i 0-0 amb l’Almeria (2021). De gols a favor se’n comptabilitzen 12, mentre que en són 10 els que s’han encaixat. Fins i tot aquesta estadística també és positiva.

A Montilivi, la cosa canvia. Jugant a casa, els marcadors no són tan favorables i és a l’estadi on s’hi han patit més ensopegades. Fins a sis vegades el Girona hi ha perdut en un duel de play-off. 0-1 amb l’Almeria (2013), 1-4 contra el Saragossa (2015), 0-1 amb l’Osasuna (2016), 0-1 davant l’Elx (2020) i el també fatídic 0-2 amb el Rayo del passat 2021. S’hi suma el 0-1 amb l’Eibar de fa poc. . No tot han sigut males notícies, perquè l’equip també ha guanyat algun partit a casa en les seves experiències en una promoció. En quatre ocasions: 3-1 amb l’Alcorcón (2013), 3-1 al Còrdova (2016), 1-0 a l’Almeria (2020) i 3-0 també als andalusos (2021). L’únic empat, el de fa cinc dies: 0-0 davant el Tenerife. A Montilivi s’han arribat encaixar 11 gols pels també 11 que s’han marcat. Una estadística molt més igualada. Es mantindrà la inèrcia aquest diumenge a l’Heliodoro?