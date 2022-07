Els jugadors i tècnics del Girona esgoten els darrers dies de vacances abans de començar a suar la cansalada per preparar la nova i exigent temporada a Primera Divisió. Dilluns, els futbolistes estan citats per fer les habituals revisions mèdiques abans de començar dimarts els entrenaments a les ordres de Míchel. Les sessions seran a la Vinya, un cop el club hagi descartat fer cap estada a la Ciutat Esportiva del Manchester City com havia fet consecutivament del 2016 al 2019.

D'aquesta manera, el tècnic madrileny treballarà amb els seus homes a les instal·lacions del PGA Catalunya abans d'encetar la Lliga el 13 d'agost a Mestalla contra el València. Durant aquest mes, el Girona jugarà diversos amistosos en què s'enfrontarà, entre altres, el Peralada (dia 17), Nàstic (a Tarragona) i Andorra.